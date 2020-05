COVID-19: ¿Se puede tener el coronavirus sin fiebre?

Casi todas las listas de síntomas para el coronavirus de organizaciónes de salud incluyen fiebre. Asimismo, muchos protocolos hospitalarios y planes de reapertura en todo el país cuentan con un plan para checar las temperaturas de las personas y detectar fiebre. Pero ¿qué pasa si no tienes fiebre y te sientes mal; ¿Podrías tener coronavirus?



La respuesta es que sí. Aunque la fiebre es una ocurrencia bastante común con cualquier tipo de infección respiratoria, el coronavirus puede presentarse con otros síntomas o incluso sin ningún síntoma.

Sin embargo, la ausencia de una fiebre después de 14 días es utilizada por los CDC como una medida para asegurarse que personas posiblemente infectadas puedan salir de la cuarentena y muchas personas hasta dependen de ella para determinar si se sienten enfermas.

Esto es lo que necesitas saber:

Según Medline Plus , la temperatura media de la mayoría de las personas, es de alrededor de 98.6 F (37 C). Los CDC definen una fiebre como una temperatura medida de 100.4 F o superior; sentirse caliente al tacto es una manera más informal de determinar si alguien tiene fiebre.

La Clínica Mayo observó que, aunque las fiebres pueden ser incómodas para los adultos, por lo general no son motivo de preocupación hasta que alcanzan los 103 F (39.4 C) o se presentan con otros síntomas de enfermedad. La fiebre en los niños, sin embargo, suele ser más preocupante.

Medline Plus señala que las fiebres inician la respuesta inmunitaria del cuerpo a la presencia de una infección. Las fiebres también son la primera defensa contra bacterias y virus, que por lo general tienen más dificultades para mantenerse con vida cuando la temperatura corporal es alta.

Sí, puedes tener una infección sin fiebre. Eso incluye COVID-19. Sin embargo, es uno de los tres síntomas más comunes para COVID-19.

Los síntomas más comunes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), son fiebre, tos seca y cansancio. Un estudio realizado con 41 pacientes encontró que el 98% mostró fiebre, el 76% presentaba tos y 44% fatiga.

Un estudio realizado el 5 de febrero sobre el diagnóstico del virus COVID-19 en la China determinó que los niños era el grupo más propenso a presentarse sin fiebre. La lista de presentaciones clínicas que enumeraron incluía: “Fiebre, fatiga, tos seca; algunos pacientes pediátricos pueden no tener fiebre”.

La presencia de una fiebre sugiere una causa infecciosa, pero la fiebre no siempre se manifiesta con una infección”, aconsejan los CDC. El Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en ingles) también encontró que los síntomas iniciales de un resfriado, que es una infección de las vías respiratorias superiores, a menudo no incluyen fiebre.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo lo siguiente sobre el SARS-CoV, o coronavirus de 2003, “Aunque la fiebre es el síntoma reportado más común, a veces está ausente en la medición inicial, especialmente en pacientes de edad avanzada e inmunodeprimidos”.

Hay varios otros síntomas que podrían significar que tienes el coronavirus y pueden tardar de 2 a 14 días en manifestarse, s egún los CDC

Síntomas menos comunes incluyes dolores, congestión nasal, dolor de garganta y diarrea. Los CDC también incluyeron dificultad para respirar y el 26 de abril, agregaron escalofríos, temblores y escalofríos que no ceden, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta y pérdida del olfato o el gusto a la lista.

El Centro Médico de Harvard ha detectado aún más síntomas. “Algunas personas tienen síntomas gastrointestinales (GI), como pérdida de apetito, náuseas, vómitos, diarrea, y molestia o dolor abdominal asociado con el COVID-19,” señalaron los investigadores.

Al igual que el virus, se desconoce la amplitud de los síntomas. A medida que los científicos llevan a cabo más investigaciones y más personas se hacen la prueba, esto podría cambiar. Sin embargo, los CDC están aconsejando a cualquier persona que experimente “señales de advertencia de emergencia” que busque atención médica de inmediato si aparece alguno de los siguientes síntomas:

Growing evidence suggests #COVID19 can spread before people show symptoms (pre-symptomatic) and from people who have #coronavirus but never show symptoms (asymptomatic).

Cloth face coverings help prevent spread of COVID-19 in these situations.

See Q&A: https://t.co/vuYx19woY6. pic.twitter.com/7uuYJfqou4

— CDC (@CDCgov) April 13, 2020