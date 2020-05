Científica de datos en la Florida dice que fue despedida por negarse a alterar los números. ¿De qué se trata?

Rebekah Jones, una científica de datos de la Florida, ha dicho que fue despedida por no cambiar las estadísticas de COVID-19 para que los datos se vieran más favorables para la reapertura del estado. Sin embargo, en un mensaje por separado, dijo que algunos de sus comentarios fueron malinterpretados. El gobernador de la Florida disputa los reclamos, diciendo que fue despedida por insubordinación y que está enfrentando cargos criminales no relacionados. Jones, por su parte, está recaudando dinero para sus padres después de que su casa fuera destruida por un tornado en abril. Aquí está lo que necesitas saber sobre lo que esta sucediendo:



1. Jones le dijo a una estación de noticias local que fue removida por no cambiar los datos para “movilizar el apoyo” para la reapertura del estado

Rebekah Jones fue la gerente del equipo del Sistema de Información Geográfica del Departamento de Salud de la Florida, informó NPR. Como parte de su trabajo, ayudó a liderar el equipo que creó el tablero de las estadísticas COVID-19 para el estado, llamado “Panel de Datos y Vigilancia COVID-19 de la Florida”. Puede ver una captura de pantalla del panel de arriba o ver el panel en vivo aquí.

La Universidad de Siracusa informó que Jones construyó el panel de datos y vigilancia COVID-19 de la Florida. Jones le dijo a la universidad: “Empecé de cero y decidí lo que pensaba que era importante. Realmente quería que la gente entendiera rápido, fácil y claramente cuáles son los números en nuestro estado”.

El 20 de abril, la Dra. Deborah Birx elogió el tablero, diciendo: “Así es como tenemos que informar al público estadounidense, y aquí es donde el público estadounidense desarrollará confianza en cada uno de sus condados y gobiernos locales”.

Pero más tarde en un correo electrónico en mayo, Jones dijo a un grupo de suscriptores a sus actualizaciones de COVID-19 que ella y su oficina no estarían administrando el tablero de control, ya que había sido removida de la posición.

Jones le dijo a CBS 12 en un correo electrónico que la dejaron ir porque no “cambiaría manualmente los datos para obtener apoyo para el plan de reapertura”. Dijo que después de negarse a censurar los datos, fue removida. Hasta ahora, CBS 12 parece ser la única publicación a la que hizo ese comentario específico.

El tablero incluye un recuento del total de casos, residentes de Florida que dan positivo, hospitalizaciones y muertes. El gráfico tiene un mapa de Florida actualizado cada día a las 11 AM, hora del este y los y gráficos que muestran datos recientes para los residentes de la Florida en los últimos 30 días. Las listas incluyen nuevos casos y muertes de residentes por día. El tablero también cuenta con pestañas para mostrar el porcentaje de pruebas de laboratorio positivas, los casos por condado y código postal, y otras métricas de estado.

Jones se había opuesto a la eliminación de registros que enumeraban síntomas o resultados positivos antes de que fueran anunciados oficialmente, Tampa Bay Times informó después de revisar los correos electrónicos internos. El día antes de que fuera eliminada, los periodistas habían preguntado sobre un campo “EventDate” en el tablero que mostraba cuando las personas tenían síntomas o resultados positivos de pruebas. Algunas de esas fechas eran tan temprano como el 1 de enero, antes de los primeros casos confirmados en marzo. La columna con los datos fue eliminada más tarde por la tarde. La columna con los datos fue luego eliminada la tarde del 4 de mayo y no reapareció hasta la noche del 5 de mayo, compartió el Tampa Bay Times.

Los correos electrónicos internos mostraron al director de informática (IT) pidiendole a Jones la noche del 4 de mayo que deshabilitara la capacidad de exportar datos de archivos de tablero, informó Tampa Bay Times.

El Sun-Sentinel informó que Jones respondió al correo electrónico, escribiendo: “No voy a extraer nuestro recurso principal para datos de coronavirus porque quiere pegarlo a los periodistas y hacerlos copiar y pegar de las tablas en los pdf. Si está en el tablero, es público. Punto. No hay manera de evitar eso… Hemos ganado notoriedad nacional ,no, internacional— por ser el mejor estado del país con transparencia de datos. No voy a destrozar todo ese trabajo y progreso porque los periodistas le hicieron unas cuantas preguntas, las cuales leí y fueron preguntas completamente justas y legítimas que deberían haberse hecho”.

Otro correo electrónico del Director de informática citó una directiva de la Dra. Carina Blackmore, directora de la División de Control de Enfermedades y Protección de la Salud, informó el Tampa Bay Times. El correo electrónico señaló: “Necesitamos asegurarnos de que las fechas (campos de fecha) en todos los objetos coincidan con su contraparte en la lista de líneas PDF publicada.” El PDF no tenía la lista de cuando se notificaron los síntomas la primera vez.

Jones dijo que era la decisión equivocada, pero cumplió. Más tarde se le dijo que rehabilitara los datos. Fue después de esto que fue removida. En un correo electrónico a los suscriptores, dijo que la administración del tablero se cambió por “razones fuera del control de mi división”, informó HuffPost.

Escribió en su correo electrónico a los suscriptores: “Como una palabra de precaución, no espero que el nuevo equipo continúe con el mismo nivel de accesibilidad y transparencia que hice central en el proceso durante los primeros dos meses. Después de todo, mi compromiso con ambos es en gran parte (posiblemente enteramente) la razón por la que ya no lo estoy manejando… Están haciendo muchos cambios. Aconsejaría ser diligente en sus respectivos usos de estos datos.”

2. Jones dijo que se le ofreció un acuerdo y más tarde escribió que algunos de sus comentarios fueron malinterpretados y mostró estar sorprendida con la controversia

Jones dijo que se le ofreció un acuerdo y la oportunidad de renunciar en lugar de ser despedida, informó Tampa Bay Times

En un correo electrónico a su supervisor un sábado, el día después de que escribió la lista de suscriptores de COVID-19, Jones dijo que algunos de sus comentarios habían sido malinterpretados, informó el Tampa Bay Times.

Ella le dijo al Sun-Sentinel que estaba sorprendida por lo controvertido que había sido su correo electrónico. Dijo que cuando envió el correo electrónico masivo, estaba cansada y había estado trabajando largas horas.

En un correo electrónico que envió al Director de IT, que obtuvo el Sun-Sentinel, Jones escribió: “Lo que quise decir cuando dije no esperaba el mismo nivel de accesibilidad es que están ocupados y no pueden responder a cada correo electrónico que reciben de inmediato, y que fue ridículo que me las arreglé para hacerlo en primer lugar, y que estaba cansada y necesitaba un descanso de trabajar dos meses seguidos y finalmente tomar vacaciones. ¿Es ésta una de esas estupideces que no debería haber dicho?”

Pero en otro momento, le dijo a CBS 12 que fue removida cuando no “cambió manualmente los datos para obtener apoyar el plan de reapertura”. No está claro cuándo le dijo esto a CBS 12 en comparación con cuando le dijo al Sun-Sentinel que estaba sorprendida por la controversia.

3. El gobernador de la Florida dijo que fue despedida por insubordinación

'She's not a data scientist. She's somebody that's got a degree in journalism, communication & geography.' Gov. DeSantis, asked again about the firing of Rebekah Jones, says she was putting data on the portal that scientists didn't believe was valid.https://t.co/jTzJmKk8X0 pic.twitter.com/tlUaocPJkZ — WFLA NEWS (@WFLA) May 20, 2020

El gobernador de la Florida Ron DeSantis rechazó las acusaciones de Jones en una conferencia de prensa.

DeSantis dijo: “Ella no es una científica de datos. Es alguien que tiene un título en periodismo, comunicación y geografía. Ella no está involucrada en la recopilación de datos, no tiene la experiencia para hacer eso, no es una epidemióloga. Ella no es la principal arquitecta de nuestro portal web, esa es otra declaración falsa… Estaba ingresando datos en el tablero que los científicos no creían que fueran válidos. Así que no escuchó a sus superiores… por lo que fue despedida, por eso y debido a un montón de diferentes razones…”

En un comunicado, la oficina del gobernador dijo, en parte:

Las responsabilidades de Rebekah Jones eran mostrar los datos obtenidos por el personal epidemiológico del Departamento. El equipo que creó los gráficos en el tablero, que estaba compuesto por varias personas, recibía datos proporcionados por expertos en la materia, incluyendo epidemiólogos principales, epidemiólogos de vigilancia y un analista principal de bases de datos. Rebekah Jones exhibió un comportamiento repetido de insubordinación durante su tiempo con el Departamento, incluyendo sus decisiones unilaterales de modificar el tablero COVID-19 del Departamento sin la aprobación del equipo epidemiológico o sus supervisores. La flagrante falta de respeto hacia los profesionales que trabajaban las 24 horas del día para proporcionar información importante para el sitio web COVID-19 perjudico al equipo. La precisión y la transparencia son siempre indispensables, especialmente durante una emergencia de salud pública sin precedentes como el COVID-19. Tener a alguien perjudicial no puede ser tolerado durante esta pandemia pública, lo que llevó al Departamento a determinar que era mejor terminar su empleo.

Helen Aguirre Ferre, Directora de Comunicaciones de DeSantis, dijo al Miami Herald: “Rebekah Jones exhibió un comportamiento repetido de insubordinación durante su tiempo con el Departamento, incluyendo sus decisiones unilaterales de modificar el tablero COVID-19 del Departamento sin la aprobación del equipo epidemiológico o sus supervisores. La flagrante falta de respeto hacia los profesionales que trabajaban las 24 horas del día para proporcionar información importante para el sitio web COVID-19 perjudico al equipo”.

La Universidad de Siracusa informó que Jones tiene un doble grado en geografía y periodismo. Tiene una maestría en geografía y comunicación masiva de la Louisiana State University, informó MSN.

Jones dijo que diseñó el tablero mientras estaban falta de personal, trabajando con el software de mapeo SIG y codificando gran parte ella misma. El 30 de marzo, su tablero ya había recibido 44.7 millones de visitas.

Jones se unió al Departamento de Salud de la Florida en septiembre de 2018. Fue contratada como analista de GIS, informó la Universidad de Siracusa. En noviembre de 2019, fue ascendida a gerente de GIS.

4. DeSantis dijo que Jones enfrenta “cargos criminales” por acoso cibernético y acoso

En una conferencia de prensa, DeSantis dijo que Jones tenia “cargos criminales activos” relacionados con el acoso cibernético.

DeSantis dijo: “Descubrí que ella también está bajo cargos criminales activos en el estado de la Florida. Está siendo acusada de acoso cibernético y acoso sexual cibernético. Así que le he pedido al Departamento de Salud que me explique cómo a se le permite a alguien acusado de eso continuar, porque esto fue hace muchos meses. Tengo una política de cero tolerancia para el acoso sexual. Así que su supervisor la despidió debido a muchas de esas razones y fueron totalmente validas, pero ella debió haber sido despedida mucho antes de eso.

El Miami Herald informó que los cargos de acecho, que irán a juicio el mes próximo, estaban relacionados con una relación romántica con un ex estudiante de la Florida State University, donde estaba cursando un doctorado en geografía.

WEARTV reportó que un informe policial de Tallahassee mostró el caso de un hombre que afirmó que fue víctima de venganza porno de Jones en junio de 2019. Le dijo a la policía que publicó un sitio web con fotos desnudas de él, compartiéndolo con la familia y sus colegas.

5. La casa de Jones sufrió daños por el huracán Katrina y la casa de sus padres en Mississippi fue destruida por un tornado el mes pasado

Jones vivía en el sur de Mississippi cuando la ciudad fue golpeada por el huracán Katrina cuando tenía sólo 16 años, informó la Universidad de Siracusa. Su casa se inundó y algunos familiares en Nueva Orleans murieron.

Ella le dijo a la Universidad de Siracusa en una entrevista sobre el tablero de Florida en marzo: “Siendo una niña que pasó por Katrina y viendo cosas que tal vez no fueron apropiadas para una niña de 16 años, entiendo lo importante que es tener líderes efectivos durante una crisis. Creo que puedo ser uno de esos líderes eficaces y siento el deber de hacerlo”.

Jones dijo que estudió periodismo para dar una “voz a aquellos sin voz”, y durante un tiempo fue editora de reportes y escritora para el periódico de la universidad, The Daily Orange. Ella dijo que después de tener a su hijo y ser una madre soltera, quería ser parte de la solución y no sólo escribir sobre lo que estaba sucediendo. Se graduó Cum Laude y fue especialista geoespacial para el Lousiana Sea Grant

por un tiempo.

Luego, el 12 de abril, la casa de sus padres fue destruida por un tornado en Mississippi, informó MSN. Su padre, un camionero, estaba en Texas y su madre estaba en el estado, pero no estaba en casa cuando la tormenta golpeó.

Una página de GoFundMe creada por Jones en nombre de sus padres dice:

El 12 de abril, una serie de tornados destruyó cientos de hogares en todo el sureste de Estados Unidos. Mis padres vivian en el camino de uno de esos tornados. Su casa fue destruida – sólo una parte de la cocina de su casa de dos pisos, ladrillos y madera todavía se mantiene. Todos los recuerdos de esa casa, ya sean vividos o guardados en fotos, se han ido. La mayoría de los muebles aún no se han encontrado, probablemente volcado en un campo en algún lugar fuera de su alcance. Toda una vida de libros, álbumes de fotos, recuerdos, ropa, mantas… todo lo que necesitamos, pero rara vez pensamos en ello se ha ido. Mi padre es camionero y no estaba en casa cuando pasó la tormenta. Mi mamá iba de camino a visitar a mi hermana cuando la tormenta arrancó su casa de raiz. Mis padres son personas que trabajaron toda su vida para dar a sus hijos en una mejor oportunidad de la que tuvieron ellos. No alcanzaban para comprar la casa hasta hace unos años. Ahora ya no está y hay mucha incertidumbre sobre lo que el seguro cubrirá, si es que paguen por algo. Por favor, ayúdennos mientras intentan reconstruir sus vidas y reemplazar las necesidades más básicas. Son buenas personas que trabajan duro y nunca piden ser recompensados por ello. Vamos a ayudarlos.

En su página web, Jones compartió más información sobre sí misma, escribiendo: