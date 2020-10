[VÍDEO] Un partidario de Trump ataca un reportero local cerca del mitin de Minnesota

En el miting del miércoles por la noche del presidente Donald Trump en Duluth, Minnesota, un fotoperiodista del medio local CBS 4 WCCO fue atacado por uno de los partidarios de Trump, informó el coordinador de la WCCO, Guy Still.

Este acto político fue el primero de Trump desde su rencoroso debate con Joe Biden la noche anterior, y contó con la jactancia habitual de Trump, ataques a los medios y un grito de “encerradla” dirigido a la congresista Ilhan Omar. Al evento asistieron unas 3.000 personas, informó Heavy.

Sin embargo, el fotoperiodista Dymanh Chhoun se encontró con un fanático de Trump fuera del acto, que le golpeó su teléfono con cámara cuando Chhoun intentó grabar al hombre. Este espontáneo se estaba enfrentando a un grupo de partidarios de Biden fuera del evento, informó la emisora.

Esto es lo que necesitas saber:

I am outraged by this violent attack on my @wcco colleague,friend &photojournalist ⁦ @Dymanh ⁩ in Duluth- I am so thankful he was not hurt. The venom must stop, our photojournalists are our truest storytellers &this video tells an important,sad & terrifying one. Thx Dymanh pic.twitter.com/9caREau3HS

El vídeo de Chhoun comienza con él caminando detrás del partidario de Trump, que parece tener entre 60 y 70 años, grabando mientras el hombre continúa con un discurso que aparentemente comenzó fuera de cámara.

“¿Quieres ser pacífico? Tranquilo”, dice el hombre por encima del hombro. “¿Quieres ser violento? Ven a verme y yo…”.

Luego, golpea la cámara que se cae de la mano de Chhoun. Un presentador de WCCO dijo que Chhoun se había identificado a sí mismo como un medio de comunicación y estaba grabando lo que sucedía fuera del miting cuando el hombre se volvió violento.

Chhoun no resultó herido, pero el medio informó del incidente a la policía, dijeron.

La presentadora de WCCO, Esme Murphy, dijo que estaba “indignada” por el incidente.

“Estoy muy agradecida de que no haya sido herido”, dijo. “El veneno debe parar. Nuestros fotoperiodistas son nuestros verdaderos narradores de historias, y este vídeo cuenta una que es importante, triste y aterradora”.

Thread 1/6: By now you've probably seen that @WCCO photojournalist @Dymanh was attacked by this knucklehead Wednesday in Duluth, covering activity near a campaign rally for President Trump.

I was the one who assigned him to this story & he agreed without hesitation, as always. pic.twitter.com/3LH4pViz1t

— Guy Still (@mplstvguy) October 1, 2020