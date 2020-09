Atacan a Telemundo por los resultados del ganador del debate presidencial 2020

Tras finalizar el debate presidencial, Telemundo se encontró en el ojo del huracán tras reportar que Trump había ganado el debate con un 66% mientras que Biden consiguió un 32%. Al punto que Telemundo se convirtió trending topic hasta la mañana del miércoles. “Sí, esta encuesta fue tomada en Florida donde están los cubanos resentidos. Ellos probablemente se organizaron y se mobilizaron para responder”, tuiteó Aldonsa Pereyra. Otro añadió: “Telemundo vio el debate a través de un lente diferente”. Kendra es otra internauta que tuiteo lo siguiente: “Esto fue una encuesta en Twitter con menos de 10,000 votos y sin pruebas que los votantes realmente hablan español estos televidentes de Telemundo”.

Mientras que Daniel Garza tuiteo que “los televidentes de habla hispana de Telemundo expresaron su preferencia de quien fue que ganó el debate presidencial: 66% Trump y 34% Biden”. Joe Bonilla también compartió el momento en que Telemundo claramente anuncia que está es una encuesta en redes sociales, no una encuesta científica.

Telemundo asked viewers online who won the #PresidentialDebate . They said that @realDonaldTrump did, by a 66-34 margin pic.twitter.com/ASk56HOOmd

Siempre es complicado determinar un ganador de un debate y muchas veces depende de la ideología del que lo mira. Por ejemplo, para el diario español El País, el auténtico ganador fue Chris Wallace, el moderador de Fox News de 72 años.

Tal y como reporta Infobae, a los principales medio de Estados Unidos también les costó determinar un ganador. El titular de Politico fue: “Un descarrilamiento”. Fox News se decantó por hablar de un “primer debate lleno de intercambios exaltados e insultos”. Por su parte, The New York Times se fijó en los “agudos ataques personales e insultos en el primer caótico debate” y The Washington Post, en la misma línea, consideró que los “ataques personales e intercambios afilados marcan el turbulento primer debate presidencial”.

Sin embargo, hoy nos hemos querido fijar en la encuesta que realizó Telemundo, con un público mayoritariamente hispanohablante.

Telemundo abrió una encuesta en su cuenta de Twitter preguntando sobre el ganador del debate y los resultados fueron bastante sorprendentes por la claridad con la que se impuso Donald Trump.

En el siguiente vídeo, vemos el momento en que Telemundo News anuncia el resultado de su encuesta:

Now with video: @TelemundoNews asked their viewers who won the debate (Trump 66-34). Anchor Felicidad Aveleyra: this isn't scientific! 😂 pic.twitter.com/ASk56HOOmd

No obstante, esos no eran los resultados definitivos de la encuesta porque aún faltaban unas horas para poder terminar de votar. La diferencia final fue aún más resaltable: Trump terminó con el 68,7% de los votos, mientras que Biden se quedó con el 31,3%.

Hay que apuntar también que se trata de una encuesta de Twitter, como explica José Manrique en esta misma red social, por lo que pueden votar por ejemplo usuarios que no son de Estados Unidos o cuentas “bot”. La cifra de votos (9.414) tampoco fue muy alta.

Algunos usuarios de Twitter, evidentemente los republicanos proTrump, celebraron los resultados y aprovecharon para lanzar críticas a Telemundo, a la que acusan de promover el voto demócrata. Es el caso de los usuarios: @vanesavallejo3 y @oiganyvean.

Los más proBiden dudaron de la veracidad de la encuesta y alguno consideró que Twitter no es el lugar más indicado para hacer una encuesta de este tipo. Nos fijamos en los comentarios de @eric_benitez1 y @CrackCodePR:

The first presidential debate of the 2020 election is behind us.

Next up, Vice President Mike Pence and Sen. Kamala Harris will face off on Oct. 7 in Salt Lake City. https://t.co/RYVJsfMnjs

— Scripps National News (@ScrippsNational) September 30, 2020