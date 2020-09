[VÍDEO] ¡Joe Biden baila al ritmo de “Despacito”!

Siempre es un riesgo que los políticos se animen a bailar una canción. Por una parte, ayuda a empatizar con el votante ya que da una sensación de proximidad. Por otra parte, si el resultado no es muy bueno, puede ser objeto de burlas o “memes” en las redes.

Sea como sea, a Joe Biden hay que reconocerle su atrevimiento al animarse a bailar (o por lo menos hacer el intento de bailar) el gran “hit” del verano de 2017: “Despacito” de Luis Fonsi.

Lo hizo durante un acto durante un acto de precampaña en Florida dedicado a la comunidad hispana de los Estados Unidos, que contó con el propio Luis Fonsi y Ricky Martin como invitados especiales. Los dos puertorriqueños mostraron su apoyo para el candidato demócrata.

Como explica CNN en Español, después de que Luis Fonsi leyera un alegato a favor de la igualdad y la unidad del país y cargara contra Donald Trump, dio paso a Biden, que regaló al mundo un momento bien curioso:

US candidate Joe Biden dances to mega-hit 'Despacito' | AFPDemocratic nominee for US President Joe Biden attends a Hispanic Heritage Month event, plays and dances to the 2017 Latin juggernaut "Despacito". Subscribe to AFP and activate your notifications to get the latest news 🔔 http://www.youtube.com/channel/UC86dbj-lbDks_hZ5gRKL49Q/?sub_confirmation=1 2020-09-16T13:28:11Z

Biden, como observamos en el vídeo, después de ser presentado por Luis Fonsi, entró en el recinto y antes de empezar su “speech”, dijo: “Sólo tengo una cosa por decir. Esperad.” Fue en ese instante cuando sorprendió a todo el mundo sacando su propio celular y poniendo “Despacito”. Hasta se atrevió a mover su cabeza al ritmo de la música cuando Luis Fonsi le dijo: “Vamos, baila un poco”.

En Twitter, hubo comentarios de todo tipo, como siempre:

@xnadiavallejo Despertarme para ver a Joe Biden reproduciendo “Despacito” para atraer a los votantes hispanos. ¿Mejor estrategia política de la historia? En esta cuenta decimos SÍ. @k00lk4yla Ese vídeo de Biden bailando “Despacito” es la cosa más divertida de la historia. @Jerodrd Lo de Joe Biden poniendo “Despacito” en el móvil como guiño a los votantes latinos es de las cosas que más vergüenza ajena me han dado en lo que va de año. Y encima 2020. @Yazmin01 Esto me da tanta vergüenza , la campaña de Joe Biden entiende que con ignorancia, basura y mediocridad ganarán votos puertorriqueños en la FL. Me pregunto que hemos hecho para q ellos entiendan que esas características nos identifican Leer Más en Ahoramismo Ricky Martin y Luis Fonsi se mojan sobre política: ¿Trump o Biden? Donald Trump comparte el vídeo editado para mofarse de Biden Como suele ser habitual en el candidato republicano, Donald Trump no dudó opinar sobre la “performance” de su rival político Joe Biden en Twitter, El actual presidente de los Estados Unidos optó por compartir un vídeo editado de Biden bailando “Despacito”. En lugar del éxito de Fonsi Nieto, sonaba “Fuck the Police” del grupo NWA:

What is this all about? https://t.co/AAmBGgHhyR — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 16, 2020

El tuit original ha sido borrado, pero la canción a la que se refería era esta que encontrarán a continuación.

nwa fuck the police hqI OWN NOTHING 2012-11-22T19:47:40Z