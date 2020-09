Primer debate presidencial entre Trump y Biden [VÍDEO COMPLETO]

Si usted no pudo ver el primer debate presidencial de esta noche, 29 de septiembre, aún tiene una nueva oportunidad. El vídeo completo del debate entre el actual presidente Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden se encuentra disponible a continuación.

Vea el debate completo

Puede ver el primer debate completo en el vídeo que está a continuación. Esta fue una transmisión en vivo hasta unos minutos después de finalizado el debate, ya que se puede volver a ver la repetición completa de todo el vídeo. El enlace directo al vídeo está aquí, en caso de que no aparezca a continuación.

First 2020 Presidential Debate between Donald Trump and Joe BidenPresident Donald Trump and former Vice President Joe Biden participate in the first 2020 presidential debate in Cleveland, OH. https://www.c-span.org/debates/ 2020-09-30T03:13:55Z

El debate de esta noche fue completamente diferente a los que estamos acostumbrados a ver debido a la pandemia del coronavirus. El debate fue organizado en conjunto por la Case Western Reserve University y la Cleveland Clinic. Y se llevó a cabo en el Campus de Educación para la Salud de la Universidad Case Western en Cleveland, Ohio.

Aquí hay otro vídeo proporcionado por PBS News Hour.

WATCH LIVE: The First 2020 Presidential Debate | Special Coverage & Analysis | PBS NewsHourThe first of three 2020 presidential debates kicks off in Cleveland, Ohio, where incumbent President Donald Trump meets former Vice President Joe Biden. We begin our coverage at 6 p.m. EDT with our nightly PBS NewsHour broadcast, followed by an hour of election-related programming. At 8 p.m. EDT, NewsHour’s senior political reporter, Daniel Bush, will… 2020-09-21T18:48:08Z

La Universidad de Notre Dame era la sede original del primer debate de esta noche, pero la misma terminó cancelando debido a sus preocupaciones sobre el Covid-19. Gracias a la asociación entre Case Western y Cleveland Clinic para realizar el debate, pudo organizarse todo y tener todos los cuidados ante la pandemia. Cleveland Clinic fue contratada por la Comisión de Debates Presidenciales para servir como Asesor de Seguridad Sanitaria este año para los cuatro debates.

Además, las entradas para este debate eran muy limitadas en comparación con años anteriores (e incluso en los anteriores debates demócratas excepto el último). La Comisión de Debates Presidenciales señaló en su sitio web: “Las entradas eran extremadamente limitadas. Entendemos que hay un gran entusiasmo por este histórico evento y de alto perfil, pero debido a los protocolos de salud y seguridad, las entradas eran extremadamente limitadas “.

El sitio web también señaló todos los pasos que tomaron para asegurar la seguridad del debate contra el Covid-19:

Una amplia serie de estrategias de mitigación de riesgos, que incluyen limitar el tamaño de la audiencia, agregar distancia entre los asientos, incorporar controles de salud personal, medidas de seguridad e implementar medidas desinfectantes, ayudarán a proteger a todos en el espacio. Los planes en específico se pueden ver modificados de acuerdo al estado de la pandemia del Covid-19. Las precauciones del debate se alinearán con las normas del condado, el estado y los CDC para la salud, la seguridad y el distanciamiento físico.

¿Qué sigue después de la noche de hoy?

Después de esta noche, sigue el debate vicepresidencial el cual será el próximo miércoles 7 de octubre en la Universidad de Utah.

Luego, el jueves 15 de octubre, será el segundo debate presidencial en el Centro Adrienne Arsht de las Artes Escénicas en el Condado de Miami-Dade.

El tercer debate presidencial está programado para el jueves 22 de octubre en la Universidad de Belmont.

Cada debate tendrá una duración de 90 minutos sin interrupciones comerciales.

Aunque Donald Trump una vez dijo que estaría dispuesto a debatir sobre Joe Biden en el programa de Joe Rogan, esto no parece ser algo viable. Durante un podcast publicado el 11 de septiembre, Rogan y su invitado, Tim Kennedy, hablaron sobre la posibilidad de contar al mismo tiempo con Trump y Biden en un podcast.

Joe Rogan dijo: “En primer lugar, no querría a nadie más en el estudio… Solo los tres…Y habría que transmitirlo en vivo para que nadie pueda editarlo, y los querría tener allí durante horas “.

Luego Donald Trump tuiteó que estaba a favor de debatir con Biden en un programa de podcast de Joe Rogan. Esto habría ido en contra de las normas de la Comisión sobre Debates, por lo que era poco viable a que al final se llevara a cabo.

Esta es la versión original de Heavy.com