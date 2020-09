¿Llevaba Biden un auricular oculto durante el debate presidencial?

Joe Biden no llevaba ningún cable durante el primer debate presidencial. Algunas fotos y clips han sido compartidos en las redes sociales en las que supuestamente el ex vicepresidente llevaba un cable. En realidad, simplemente era una arruga o pliegue en la camisa.

Otras fotos de la muñeca de Biden muestran el rosario que usa en honor a su difunto hijo Beau Biden. Su equipo de campaña ha negado rotundamente que el candidato presidencial demócrata llevara un auricular, cable o cualquier otro dispositivo tecnológico para ayudarlo durante el debate.

Un tuit del actor James Woods, un gran fan de Trump, se convirtió en viral. En él, decía: “Ahí lo tienen. Joe, con cable.” El mensaje adjuntaba un vídeo en el que Biden se ajustaba su camisa. Tuvo en total 2,7 millones de vistas.

Las teorías conspiratorias sobre unos auriculares ocultos o sobre la posibilidad de que Biden usara alguna ayuda externa ya empezaron a emerger en las primarias de los debates democráticos, según The New York Times. Los fans de Trump también acusaron a Hillary Clinton de llevar un auricular durante el debate presidencial del 2016, según The Washington Post.

El presidente George W. Bush también fue acusado de llevar ayuda externa en los debates en 2000 contra John Kerry. Al Gore también se enfrentó a acusaciones similares. La idea de que un ayudante oculto dé ventaja en un posible debate injusto es muy seductora para los equipos de campaña, que no dudan en acusar al partido rival de no jugar limpio.

Las imágenes de alta calidad de Biden en el debate desmienten cualquier acusación de hacer trampas

I see some people are claiming Biden had a wire on the left side of his shirt but no attachment to the ear, eh? Watch the video another minute. This shows on the right side. I guess he had a wire on the right side too? It's a damn starched shirt with wrinkles. Good Lord\! pic.twitter.com/7vYMLM25K4 — W.E. Dupree (@WayneDupreeShow) September 30, 2020

Si bien las imágenes y los vídeos grabados en las pantallas de televisión y las capturas de pantalla de baja calidad pueden llevar a pensar que Biden fue sorprendido con un cable durante el primer debate presidencial, si nos fijamos en las imágenes y vídeos de alta calidad esas dudas terminan.

Lo que algunos llaman alambre es en realidad una arruga en la camisa de Biden. El presentador de radio Wayne Dupree tuiteó una foto que muestra que el mismo pliegue también se puede ver en el otro lado de la camisa de Biden. “Veo que algunas personas afirman que Biden tenía un cable en el lado izquierdo de su camisa, pero no tenía ningún accesorio en la oreja, ¿eh?”

Seana Davis, especialista en cazar las “fake news” de Euronews, tuiteó: “Un vídeo que ahora se está volviendo viral que se compartió por primera vez en Facebook y ha acumulado más de 500.000 visitas en Twitter usa una grabación de teléfono de baja resolución de una pantalla en la que Biden llevaba un cable durante el debate. Es un pliegue en su camisa”.

A video now going viral which was first shared on Facebook and has racked up over 500,000k views on Twitter makes the claim using a low-resolution phone recording of a screen that Biden was wearing a wire during the debate. This is a crease on his shirt. pic.twitter.com/OWeKlnZwMe — Seana Davis (@Seana_Davis) September 30, 2020

Los partidarios de Trump también han señalado capturas de pantalla que muestran algo que sale de la manga de la camisa de Biden, cerca del puño y su muñeca, alegando que podría ser otro cable o un “puerto intravenoso”. Pero un examen más detenido muestra que en realidad es el rosario de Biden, que usa todos los días en honor a su difunto hijo, Beau Biden, quien murió de cáncer en 2015.

La reportera de NBC News, Brandy Zadrozny, tuiteó: “No hay nada más estúpido o macabro que el falso rumor de que un rosario que Biden usa en memoria de Beau Biden fuese una especie de micrófono para ayudarlo de alguna manera a hacer trampa durante el debate”.

Doesn't get more stupid or ghoulish than the false rumor that a rosary Biden wears in memory of Beau Biden was some sort of mic to somehow help him cheat during the debate. pic.twitter.com/tXLbVFJnKC — Brandy Zadrozny (@BrandyZadrozny) September 30, 2020

Biden habló sobre el uso del rosario durante una entrevista de 2017 con Megyn Kelly, según The Huffington Post. “No me he quitado el rosario que Beau llevaba cuando falleció, desde entonces. Es mi conexión con él”, dijo Biden.

“Soy un católico practicante. Beau también era un católico devoto. Ambos encontramos consuelo en los elementos de la iglesia. Es casi como una meditación para nosotros”, le dijo Biden a Kelly.