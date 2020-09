[FOTOS] Sólo un miembro de la familia Trump usó mascarilla durante el debate

El debate presidencial de 2020 se celebró en Cleveland, Ohio, en la Case Western Reserve University, una ubicación que fue elegida porque podía albergar el evento de manera segura mientras se toman las precauciones en medio de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, sólo un miembro de la familia del presidente Donald Trump usó una máscara durante el debate.

Todos, excepto los oradores, Trump y el exvicepresidente Joe Biden, y el moderador, Chris Wallace, debían usar máscaras en todo momento, según el copresidente de la Comisión de Debates Presidenciales, Frank Fahrenkopf. Sin embargo, los miembros de la familia de Trump, entre los que se incluyen Ivanka Trump, Eric Trump, Donald Trump Jr. y Tiffany Trump, todos sentados en la primera fila, no usaban máscaras.

“Un médico de la Clínica Cleveland con mascarillas se acercó a varios miembros que no las llevaban de la audiencia en el lado de la sala de Trump y les pidió que se pusieran máscaras”, tuiteó el reportero de Bloomberg News Tyler Pager. “Ella me dijo que se negaban a tomar una y usarla”.

Pager señaló en Twitter: “Todos los del lado de Biden del pasillo están usando una máscara. Más de la mitad del lado de Trump, incluidos sus cuatro hijos, no usan máscaras. Según la Clínica Cleveland, es un requisito que todos los huéspedes usen máscaras”.

A pesar de que el recinto podía acomodar a 1.500 personas, solo permitían entrar de 80 a 90 personas. Todos los presentes debían tomar una prueba de COVID-19 y dar negativo antes de poder ingresar. También se pidió a los invitados que mantuvieran el distanciamiento social mientras estaban sentados siguiendo el debate.

Why is Melania the only one wearing a mask? I’m screaming. 🤣🤣🤣 #Debates2020  pic.twitter.com/IeMwfIoEkq

Los espectadores pudieron observar que la primera dama Melania Trump era el único miembro de la familia del presidente que seguía las reglas y usaba una máscara. La discrepancia provocó un debate en Twitter.

Not ONE Fu*king Trumper in the audience is wearing a mask, except Melania!! So disrespectful to the rest of the crowd!!

— Just Sharon, not a Karen. She's my GOP sister #FBR (@sharonj49) September 30, 2020