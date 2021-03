Vacuna de Johnson & Johnson empieza a aplicarse en Estados Unidos

Alex Gorsky, presidente ejecutivo de Johnson & Johnson, dijo este lunes que la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la farmacéutica estará lista en la primera semana de marzo para los Estados Unidos, verá la luz en las “próximas 24 o 48 horas”.

La semana pasada, la Administración de Medicamentos y Alimentos ​​ o Administración de Alimentos y Medicamentos​ (FDA) aprobó la vacuna de dosis única de Johnson & Johnson.

Johnson & Johnson entregará 4 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus. En tanto que la compañía se comprometió entregar 100 millones de vacunas para el mes de junio. Alex Gorsky aseguró que “en 24 o 48 horas” la vacuna estará disponible. Hizo esas declaraciones en el programa “Today” (CNBC).

Did you know that 9 worldwide manufacturing sites are activating to produce our single-dose #COVID19 vaccine? Learn more about our vaccine including how it works, how it was studied and manufacturing & distribution: https://t.co/VHiKmgssjR pic.twitter.com/BchFvaO5DR

Los FDA aprobaron el pasado 28 de febrero la vacuna de dosis único de , que tiene una eficacia compronada de 72% en la prevención de todas las variantes de COVID-19. En tanto que presentó una eficacia del 86% en prevención de enfermedades graves derivadas del coronavirus.

Las estadísticas de esta vacuna se mantiene incluso en Sudáfrica, donde impera una variante de coronavirus mucho más contagiosa que la domina en Estados Unidos. En ese país de África la vacuna de Johnson & Johnson presenta una eficacia de 64%, un índice levemente inferior a la eficacia que arroja en otras partes del mundo.

La vacuna de Johnson & Johnson será la tercera disponible contra el coronavirus en territorio estadounidense. Las otras dos son las fabricada por Moderna y Pfizer, estas últimas requieren una aplicación de dos dosis.

Tal como lo explicó la BBC en un artículo de este lunes, la vacuna de Johnson & Johnson se diferencia de las de Pfizer y Moderna. Técnicamente, está fabricada con un vector viral de adenovirus. Las otras dos emplean un vector viral del coronavirus.

Simplificado, las vacunas de Pfizer y Moderna “indican” a las células de los pacientes que reciben la vacuna que produzcan las proteínas que están presentes en el coronavirus para alcanzar la inmunidad (vacunas de tipo mARN).

The @CDCgov advisory committee recommends our single-dose #COVID19 vaccine for ages 18+, under @US_FDA issued Emergency Use Authorization. Read more: https://t.co/UydQUkNNNf

The Janssen COVID-19 Vaccine has not been approved or licensed by FDA: https://t.co/Xnh5QXScdQ pic.twitter.com/UTSiK3WFp4

— Johnson & Johnson (@JNJNews) February 28, 2021