El Dr. Fauci asegura que los niños de Estados Unidos serán vacunados en 2022

El inmunólogo Anthony Fauci, asesor de la Casa Blanca en la pandemia del COVID-19, aseguró que los niños en Estados Unidos serán vacunados a principios de 2022. El inmunólogo que colaboró con Donald Trump y ahora lo hace con Joe Biden informó en diálogo con NBC que algunas farmacéuticas ya iniciaron el desarrollo de vacunas contra el coronavirus que serán destinadas a niños.

Fauci aclaró que la primera tanda de niños vacunados en los Estados Unidos estará entre los 12 y 9 años. La reducción de la edad en el plan de la vacunación será gradual.

“No se quiere pasar de 12 años a seis meses de una sola vez, se empieza por pasar de 12 años a 9 años, luego de 9 años a seis, de seis años a dos años”, explicó el doctor Fauci.

En la actualidad, las tres vacunas autorizadas contra el COVID-19 por el gobierno de los Estados Unidos (Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson) desarrollaron medicina para menores de 12 años.

El inmunólogo Fauci, cuya voz es una de las más respetadas no solo en su país sino en el mundo al momento de opinar sobre el COVID-19 aseguró que los menores de 12 años podrían ser vacunados en menor medida a fines de 2021, dependiendo del avance de lo ensayos de las farmacéuticas sobre las vacunas dedicadas a esta franja etaria.

“Pero lo más probable es que sea en el primer trimestre de 2022”, aclaró Fauci.

Alex Gorsky, presidente ejecutivo de la farmacéutica Johnson & Johnson, aseguró que la vacuna de una sola dosis contra el coronavirus estará disponible a partir de este lunes 1 de marzo en los Estados Unidos.

En una entrevista con “Today”, de ABC News, el presidente de Johnson & Johnson, aseguró que la farmacéutica entregará 100 millones de vacunas contra el COVID-19 para el mes de junio.

Tal como lo explicó la CNN, a diferencia de las vacunas de Pfizer y Moderna, la vacuna de Johnson & Johnson se aplica con una sola dosis.

La diferencia implica una increíble reducción de tareas burocráticas. Las autoridades sanitarias evitan así tener que hacer un seguimiento de los pacientes, estar al tanto de que regresen a los centros médicos para aplicarse la segunda dosis.

