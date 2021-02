EEUU: Biden celebró la aplicación de 50 millones de vacunas contra el COVID-19

Joe Biden celebró este jueves la aplicación de las primeras 50 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 en los Estados Unidos. En un acto celebrado en la Casa Blanca, el presidente aseguró que se encuentra adelantado en los plazos de su plan de inoculación, que contempla 100 millones de vacunados para los primeros cien días de su gestión.

“Estoy aquí hoy para decir que estamos a mitad de camino, con 50 millones de dosis en solo 37 días desde que asumí la presidencia”, expresó Biden en un acto celebrado en la Casa Blanca. El presidente estuvo acompañado por la vicepresidenta, Kamala Harris.

"My goal was to get 100 million Covid vaccine shots in people's arms in my first 100 days as president," Pres. Biden says, commemorating the 50 million Covid-19 vaccine shots administered.

"We're halfway there. 50 million shots in just 37 days since I've become president." pic.twitter.com/817rJarYo9

— NBC News (@NBCNews) February 25, 2021