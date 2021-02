COVID-19: Dosis única de vacuna Johnson & Johnson es altamente efectiva, según la FDA

Este miércoles 24 de febrero la vacuna producida por Johnson & Johnson contra el COVID-19 ha quedado a un paso de conseguir la aprobación de emergencia en Estados Unidos, luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) haya concluido que una sola dosis de esta medicina es efectiva en un 66 por ciento.

De acuerdo a la información brindada por la FDA y consignada por la agencia Reuters, los investigadores del mencionado organismo constataron que la dosis única de la vacuna Johnson & Johnson es efectiva en un 66%, tras realizar un ensayo global con 44 mil voluntarios.

En detalle, Reuters reporta que los estudios presentados por Johnson & Johnson a la FDA mostraron que la vacuna es un 64% efectiva para detener los casos moderados a graves de COVID-19, después de 28 días de aplicación en miles de participantes del ensayo llevado a cabo en Sudáfrica, donde la llamada variante sudafricana viene causando estragos en dicho territorio y otros países cercanos.

Cabe recordar que la vacuna de la compañía Johnson & Johnson es elaborada en conjunto con la farmacéutica belga Janssen Pharmaceuticals.

En diálogo con Reuters, Paul Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia y miembro del comité asesor de la FDA que este viernes aconsejará la aprobación de emergencia en Estados Unidos, se refirió al estudio sobre la vacuna de J&J y admitió: “Lo más alentador para mí fueron los datos en Sudáfrica”.

“Que pueda obtener protección contra enfermedades atendidas por médicos, es decir, hospitalización, ingreso en la UCI -Unidad de Cuidados Intensivos- y muertes por esa vacuna contra la cepa sudafricana, pensé que era realmente alentador”, agregó Offit.

La FDA resolvió la vacuna fue 100% efectiva para detener la hospitalización 28 días después de la vacunación, en comparación con el 85% a los 14 días, y no hubo muertes por COVID-19 entre los que recibieron la inyección en lugar de un placebo.

