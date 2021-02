Científico irlandés pronostica cómo será el fin de la pandemia – Video

El inmunólogo irlandés Luke O’Neill filmó un video analizando cómo será el final de la pandemia. Las imágenes del profesor en la Escuela de Bioquímica e Inmunología del Trinity College de Dublín se volvieron virales. Adelantó que la normalidad podría volver entre seis o nueve meses. El inicio de la vacunación contra el COVID-19 en todo el mundo redujo los contagios y las muertes a nivel global.

Luke O’Neill les pidió a los países que cuentan con un excedente de vacunas que cedan los sobrantes a aquellos países que aún no han podido abastecerse con el que hasta ahora es el único antídoto para frenar el avance del COVID-19.

“El objetivo es que el mundo logre la inmunidad de rebaño lo antes posible, y acumulando vacunas esto no será posible”, expresó Luke O’Neill.

“Israel nos está diciendo que las vacunas están funcionando muy bien. Tremendas noticias en este sentido: se alcanzó un 94% de protección”, agregó en un video publicado en NewstalkFM.

