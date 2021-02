COVID-19: Vacunas de Pfizer y Moderna son menos eficaces contra variante sudafricana

En medio de la constante aparición de distintas variantes de Coronavirus en distintas partes del mundo, un reciente informe de expertos afirma que las vacunas producidas por Pfizer/BioNTech y Moderna exhibieron una menor eficacia contra la variante sudafricana del COVID-19.

Esta información surge a partir de la publicación realizada por la revista científica New England Journal of Medicine, la cual da detalles de un estudio de laboratorio que las medicinas de Pfizer y Moderna pueden reducir la protección de anticuerpos en hasta dos tercios, por lo que no está claro si la inyección será efectiva contra esta mutación.

Today, with @BioNTech_Group, we announced results from an in vitro study published in @NEJM examining whether sera from individuals vaccinated with our #COVID19 vaccine neutralized SARS-CoV-2 with the South African variant spike protein. Learn more: — Pfizer Inc. (@pfizer_news) February 17, 2021

Ante este descubrimiento, The Guardian informa que este jueves los científicos sudafricanos mantuvieron una reunión clave para discutir sobre este revelador estudio. “Sé que nuestros científicos se reunirán para discutirlo y asesorarán al ministro”, dijo Popo Maja, portavoz del departamento de salud de Sudáfrica, en declaraciones consignadas por el citado medio.

Asimismo, Maja agregó: “No vamos a publicar una declaración hasta que nuestros científicos nos avisen. También nos guiaremos por el regulador”.

South African Covid variant may cut Pfizer vaccine protection by two-thirds https://t.co/24VBwoaQu8 — The Guardian (@guardian) February 18, 2021

Bajo este contexto Andy Slavitt, importante asesor de coronavirus de la Casa Blanca, brindó una entrevista al Washington Post y advirtió: “Cada una de las compañías de vacunas, y he hablado con todas ellas, tanto las aprobadas como las candidatas, tienen planes para continuar actualizando sus vacunas y, si es necesario, crear refuerzos en el futuro si continúa habiendo más mutantes, como probablemente habrá”.

Para este estudio los científicos desarrollaron un virus modificado con las mismas características que se encuentran en la variante sudafricana del COVID-19

How well do serum samples from participants vaccinated with the BNT162b2 vaccine neutralize the B.1.351 lineage of SARS-CoV-2, which was first identified in South Africa? This study provides an answer. #IDTwitter #COVID19 — NEJM (@NEJM) February 17, 2021

Tal como detalla The Guardian, los científicos de Pfizer y Moderna y de la Rama Médica de la Universidad de Texas (UTMB, por sus siglas en inglés) utilizaron un virus modificado que contenía las mismas mutaciones que se encuentran en la porción de pico de la variante sudafricana del Coronavirus, conocida científicamente como B1351.

Dicho medio de noticias subraya que el pico es utilizado por el virus para ingresar a las células humanas, motivo por el cual es objetivo principal de muchas vacunas contra el COVID-19.

Con este virus modificado, The Guardian detalla que los investigadores realizaron pruebas contra sangre extraída de personas a las que se les había administrado alguna de las dos vacunas y los resultados exhibieron una reducción de dos tercios en el nivel de anticuerpos neutralizantes, comparados con su efecto sobre la versión más común del virus pandémico en los ensayos estadounidenses.

Sin embargo Pei-Yong Shi, profesor de UTMB y coautor del estudio publicado por New England Journal of Medicine, habló con The Guardian y deslizó la posibilidad de que ambas vacunas sean efectivas contra la variante sudafricana.

“No sabemos cuál es el número mínimo de neutralización. No tenemos esa línea de corte”, explicó Shi, quien además manifestó que se necesita más trabajo para comprender si las vacunas de Pfizer y Moderna funciona contra la variante sudafricana.

Pfizer realiza ensayos clínicos de su vacuna contra el COVID-19 para que sea apta en mujeres embarazadas

La unión Pfizer/BioNTech anunció este jueves que ya comenzó a realizar ensayos clínicas de su vacuna contra el COVID-19 en mujeres embarazadas de Estados Unidos.

Según reporta NBC News, Pfizer/BioNTech aspira a inscribir a unas 4 mil mujeres embarazadas en los ensayos, que inicialmente incluirán participantes de Estados Unidos pero que en un futuro se planea extender las pruebas a voluntarias de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Mozambique, Sudáfrica, España y el Reino Unido.

Pfizer-BioNTech says that it is beginning clinical trials of its Covid-19 vaccine in pregnant women, the first such trials to include expectant mothers in the US. https://t.co/P55wY34kvF — NBC News (@NBCNews) February 18, 2021

Dichos testeos se llevarán a cabo, según informa el citado medio, en Mujeres mayores de 18 años y que tengan entre 24 y 34 semanas de embarazo.

Conocida la noticia, la Dra. Brenna Hughes, especialista en medicina materno-fetal de Duke Health en Durham, Carolina del Norte, se mostró satisfecha por los trabajos que encabeza Pfizer y BioNTech y declaró que “aplaude absolutamente” el estudio sobre su vacuna en mujeres embarazadas.

“Cualquier dato que ayude a tranquilizar a las pacientes embarazadas de que la vacuna es segura para ellas se necesita desesperadamente”, expresó Hughes, miembro del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, en declaraciones para NBC News.

De acuerdo a la misma fuente, algunas de las mujeres recibirán las vacunas reales y a otras se les aplicará un placebo. Las voluntarias no sabrán qué tipo recibieron hasta después de dar a luz. Tras los respectivos partos, a las mujeres que recibieron el placebo se les ofrecerá la vacuna.

