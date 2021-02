COVID-19: Estados Unidos registra importante baja en tasa de contagios

Mientras la gestión de Joe Biden acelera el plan de vacunación contra el COVID-19 en todo el territorio nacional, Estados Unidos ha registrado una importante baja en la tasa de contagios que ilusiona a los expertos aunque, sin embargo, advierten que “no hay que bajar la guardia”.

De acuerdo al recuento elaborado por NBC News, el pasado viernes los casos de Coronavirus en Estados Unidos han estado debajo de los 100 mil por primera vez en meses, un dato sumamente alentador mientras continúa la aplicación de vacunas en los grupos prioritarios.

Datos compilados por NBC News señalan que, en los últimos 14 días, los casos de Coronavirus han disminuido en diversos grados en los 50 estados, como así también en Washington, DC, Puerto Rico y las Islas Marianas del Norte.

