Biden promete vacunar a 300 millones de estadounidenses para julio

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció acuerdos de compras de vacunas contra el COVID-19 con las farmacéuticas Moderna y Pfizer. El líder demócrata prometió tener vacunados a 300 millones de estadounidenses para fines de julio. El presidente Biden hizo este anuncio en una rueda de prensa que brindó en los Institutos Nacionales de Salud (NIH por sus siglas en inglés).

“Esta tarde firmamos los contratos para comprar 100 millones de dosis de la vacuna de Moderna y 100 millones de dosis de la vacuna de Pfizer. También pudimos adelantar la fecha de entrega de 200 millones de vacunas adicionales para finales de julio, un mes antes de lo que esperábamos”, expresó Joe Biden.

“Ambas compañías acordaron, y ahora están obligadas contractualmente, a acelerar la entrega de 100 millones de dosis que se prometieron para finales de junio y ahora se entregarán a finales de mayo. Eso es un mes más rápido. Esto significa que se salvarán vidas. Esto significa que estamos en camino a tener suficiente suministro para vacunar a 300 millones de estadounidenses para fines de julio”, agregó el presidente.

En su discurso de este jueves en los NIH, Joe Biden anunció la compra de 200 millones de dosis de vacunas y de ese modo casi el total de la población de los Estados Unidos podría estar vacunada para fines de julio.

El presidente demócrata cuestionó duramente al expresidente Donald Trump. Lo acusó por su gestión de la pandemia. Según el líder demócrata, su predecesor no asumió la problemática con la seriedad que esta implica.

To everyone at the NIH — all the doctors, scientists, and researchers fighting this pandemic and saving lives — thank you from the bottom of my heart. You're truly the best America has to offer. pic.twitter.com/lLpdZSLdjX

“Seré muy claro sobre esto: mi predecesor no hizo su trabajo para estar listo para el desafío enorme de vacunar a cientos de millones de estadounidenses”, expresó Joe Biden.

When I took office three weeks ago, America didn’t have a plan or enough supplies to vaccinate most of the country. But my team got right to work, and as of today, we’ve increased weekly vaccine shipments by nearly 30% and purchased enough vaccines to vaccinate all Americans.

“No pidió suficientes vacunas. No movilizó suficiente persona para administrar las dosis. No organizó centros federales de vacunación donde la gente pudiera ir a inmunizarse”, agregó.

Biden calificó de “desastre” el estado de la Casa Blanca cuando su gobierno hizo posesión del poder.

BREAKING: "We've now purchased enough vaccine supply to vaccinate all Americans," President Biden says after announcing the purchase of 200M more coronavirus vaccines (100M Moderna, 100M Pfizer).

"We're now on track to have enough supply for 300M Americans by the end of July." pic.twitter.com/lGXtxFtKCP

— NBC News (@NBCNews) February 11, 2021