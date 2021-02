¿Joe Biden fue abucheado durante el minuto de silencio en el Super Bowl? – Video

Algunos espectadores del Super Bowl dicen que el presidente Joe Biden fue abucheado por personas de la multitud durante el momento de silencio justo antes de que comenzara el Super Bowl. Otros dicen que no pueden escuchar los abucheos, solo los sonidos generales de la multitud. Puedes ver el video a continuación y decidir por ti mismo.

Algunos espectadores dicen que puedes escuchar los abucheos si te pones los auriculares

A continuación se incluye un video que muestra el momento.

El momento sucedió cuando Joe Biden y la primera dama Jilly Biden aparecieron en la pantalla del estadio justo antes del Super Bowl LV este domingo 7 de febrero. Agradecieron a los trabajadores de la salud en su video, y luego Biden pidió un momento de silencio para recordar a todas las personas en Estados Unidos. cuyas vidas se perdieron a causa de la pandemia.

Sin embargo, no todos participaron en el minuto de silencio y se pueden escuchar claramente los sonidos de la multitud durante ese momento. Algunos espectadores dicen que se pueden escuchar abucheos en medio de todo el ruido.

Un espectador de YouTube escribió en respuesta a las personas que dijeron que no podían escuchar los abucheos: “Ponte los auriculares, puedes escucharlo con claridad”.

Otra persona respondió: “Vaya, tienes razón. Apenas lo escuché, entonces me puse los auriculares”.

Otro comentarista escribió: “No puedo escucharlo con claridad, pero al ver la reacción de los jugadores lo dice todo, se sorprendieron al escuchar abucheos”.

Cuando Biden pidió un momento de silencio, le dijo a la multitud: “Ahora que les damos las gracias a ustedes y a todos nuestros trabajadores esenciales, recordemos que todos podemos hacer nuestra parte para salvar vidas. Use máscaras, manténgase socialmente distanciado, hágase la prueba, vacúnese cuando sea su turno y, sobre todo, recordemos a todos los que hemos perdido. Así que únase a nosotros, los Kansas City Chiefs, los Tampa Bay Buccaneers y la National Football League en un momento de silencio por los más de 440.000 estadounidenses que perdieron la vida en esta pandemia y por sus seres queridos que quedaron atrás”.

Mucha gente en las gradas definitivamente no cumplió con la solicitud del momento de silencio.

That was the loudest moment of silence ever#SuperBowl — Tentin Quaratino is Convalescing (@TentyQuarantino) February 7, 2021

That moment of silence lasted 0 seconds. #SuperBowl — Nathan Bannerman (@NBSportsWriter) February 7, 2021

Algunos espectadores estaban absolutamente seguros de que podían escuchar cómo abucheaban a Biden.

It’s amazing how the media pretend everything is hunky-dory, Joe Biden gets booed at the Super Bowl LV https://t.co/vOMEvdDKwK — 𝕍𝕠𝕚𝕔𝕖𝕆𝕗𝕋𝕙𝕖𝔽𝕠𝕣𝕘𝕠𝕥𝕥𝕖𝕟 (@GiftCee) February 8, 2021

Lmao biden got booed at the super bowl 😂😂 — Hayden (@OcautionzO) February 7, 2021

No todas podían escuchar los abucheos.

I didn't see or hear it happen. — Gail Granat (@GailJaz) February 8, 2021

Algunas personas que escucharon abucheos estaban más enojadas porque la gente abucheaba un momento de silencio por los que habían muerto. Una persona escribió en Twitter: “Fue ‘abucheado’ por pedirle a la gente que se tome un momento de silencio por las más de 400.000 personas que han perdido la vida este año. La falta de respeto va más allá de que a la gente no le guste Biden”.

Was Biden really booed at the Super Bowl? — Marc Lobliner (@MarcLobliner) February 8, 2021

Biden dijo que durante el Super Bowl, llamó a fiestas de vigilancia con tropas estadounidenses para agradecerles su servicio, informó Boston.com. Dijo que convocó fiestas en Afganistán y personas en el USS Nimitz en el Medio Oriente.

Trump tuvo momentos en los que también lo abuchearon durante su presidencia

El expresidente Donald Trump también tuvo algunos momentos en los que fue abucheado. Uno fue durante la Serie Mundial de 2019 cuando asistió en persona y apareció en la pantalla del estadio. Se podía escuchar a algunas personas gritar: “¡Enciérrenlo!”

Sin embargo, no todos los momentos fueron tan claros. En noviembre de 2019, cuando asistió a una pelea de MMA, se escucharon abucheos cuando llegó al Madison Square Garden. Pero las personas que estuvieron en el evento dijeron que a él también lo aplaudieron, tal vez incluso más de lo que lo abuchearon. Hubo videos contradictorios según el punto de vista de la persona. Puedes ver la historia de Heavy al respecto aquí.

En enero de 2020, Trump recibió una entusiasta ovación de la multitud en el juego del campeonato nacional de fútbol universitario.

Chants of “USA, USA, USA” Erupt as President Donald Trump and Melania arrive at the #NationalChampionship Will the media report that they were Booed? pic.twitter.com/KtPqBV4kc9 — Benny (@bennyjohnson) January 14, 2020

Puedes leer la cobertura de Heavy de ese momento aquí.

