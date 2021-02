COVID-19: Primera dosis de vacuna Pfizer reduce en un 85% la posibilidad de contagio

Día a día se van conociendo distintas novedades sobre las distintas vacunas para combatir al COVID-19, y en esta oportunidad la noticia pasa por la vacuna desarrollada en conjunto por Pfizer y BioNTech, cuya primera dosis reduce en un 85 por ciento la posibilidad de contagio de Coronavirus.

Esta información se desprende de un estudio realizado por el Centro Médico Sheba, el hospital más importante de Israel, y recientemente publicado por la revista médica The Lancet.

El informe difundido por el citado medio detalla que se testeó a unos 7 mil trabajadores de la salud israelíes para evaluar la efectividad de la primera inyección de la vacuna Pfizer-BioNTech.

NEW Correspondence reports early findings from study of #Pfizer #vaccine in health-care workers in Israel, suggesting early reductions in #COVID19 infection and symptomatic rates following first dose. Read https://t.co/ONU8bS3Iwo pic.twitter.com/BDDvA7Juyb

La principal conclusión de este estudio apunta a una reducción del 85% en los casos sintomáticos de COVID-19 dentro de los 15 y 28 días de recibir la inyección, en comparación con una eficacia de alrededor del 95% para el régimen recomendado por el fabricante de dos dosis separadas por 21 días.

Si bien en el informe publicado por la revista The Lancet los investigadores afirman que los recientes hallazgos apoyan “retrasar la segunda dosis en países que enfrentan escasez de vacunas y recursos escasos, a fin de permitir una mayor cobertura de población con una sola dosis”, son ellos mismos los que advierten que se precisan “procesos más prolongados” para seguir evaluando la eficacia de una sola dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech contra el COVID-19.

En cuanto a la tasa de infección -incluye asintomáticos-, el estudio concluye que “las reducciones fueron del 30% y del 75% durante los días 1-14 y los días 15-28 después de la primera dosis, respectivamente”.

