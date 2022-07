Viruela del mono: OMS anuncia drástica medida para frenar el brote mundial

A medida que los casos de viruela del mono continúan aumentando en todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que planea reevaluar si el brote constituye una emergencia de salud pública de interés internacional.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo este miércoles que convocará al comité durante la semana del 18 de julio, o antes si fuera necesario, según consigna la CNN.

“Sobre la viruela del mono, sigo preocupado por la escala y la propagación del virus. En todo el mundo, ahora se han registrado más de 6.000 casos en 58 países”, dijo el Dr. Tedros, según cita la mencionada cadena de noticias. Y advirtió: “Las pruebas siguen siendo un desafío, y es muy probable que haya una cantidad significativa de casos que no se resuelvan. Europa es el epicentro actual del brote, registrando más del 80% de los casos a nivel mundial”.

Cabe destacar que, a fines de junio, el Comité de Emergencias de la OMS determinó que el brote no cumplía con los criterios para tal declaración. Pero a medida que el virus continúa propagándose, el Dr. Tedros considera de suma importancia que el comité retome el tema, basándose en los datos más recientes sobre la epidemiología y la evolución del brote.

