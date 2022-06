Viruela del mono: Preocupa su avance en todo el mundo: ¿Cuántos casos confirmó la OMS?

La viruela del mono (o del simio, según el lugar de procedencia) avanza a un preocupante paso para la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a que el organismo ya ha sido notificado por más de 1.400 casos confirmados en todo el mundo, según comunicaron este martes en una conferencia de prensa.

De acuerdo al relevamiento elaborado por la OMS, entre el 13 de mayo y el 10 de junio de este año, fueron 31 los estados miembro que reportaron casos de viruela del mono, totalizando 1.423 al cierre del conteo.

“Hasta el momento no se han notificado defunciones relacionadas al brote en curso en países no endémicos. La mayoría de los casos se han identificado a través de servicios de atención de salud sexual y establecimientos de atención primaria, y han incluido principalmente, pero no exclusivamente a la comunidad de hombres que tienen sexo con hombres”, reza el informe de la OMS.

El director general la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que “aunque las vacunas de la varicela pueden brindar protección, hay pocos datos clínicos sobre su eficacia y tampoco hay un gran suministro de estas vacunas”, ha enfatizado Tedros, y se mostró preocupado al expresar que brote mundial es “inusual y preocupante”.

La OMS evaluará si viruela del mono representa “emergencia de salud pública internacional”

Frente al peligro de una nueva pandemia a nivel mundial, el Dr. Tedros anunció que la OMS reunirá a un comité de expertos para evaluar si la viruela del mono representa “emergencia de salud pública internacional”.

“El brote mundial de viruela del mono es claramente inusual y preocupante. Es por ello que he decidido convocar al comité de urgencia en virtud del reglamento sanitario internacional la próxima semana, para evaluar si este brote representa una emergencia de salud pública de interés internacional”, comunicó la autoridad de la OMS durante la rueda de prensa antes citada. Y en la misma línea, dijo: “El virus se está propagando de una forma inusual y afecta cada vez a más países, por lo que se requiere una respuesta coordinada debido a la propagación geográfica del virus. Asimismo, tener esta comisión nos permitirá deliberar sobre las diferentes decisiones con expertos y, así, entender mejor el virus”.

La investigación del organismo concluyó que “es la primera vez que se registra la ocurrencia de brotes de viruela símica simultáneamente en países no endémicos, lo cual sugiere que podría haber una transmisión no detectada durante un período de tiempo desconocido, seguido de eventos amplificadores recientes”, según dice el comunicado.

La mayoría de los pacientes atendidos por viruela del mono recibieron cuidados domiciliarios; muy pocos casos requirieron hospitalización

De la investigación realizada por la OMS también se desprende que la gran parte de los pacientes atendidos por viruela del mono solo requirieron cuidados domiciliarios, en tanto que fueron menos los casos que necesitaron hospitalización para monitorear la evolución.

Frente a este escenario, la OMS sugiere a los países que reportaron contagios de viruela del mono y aquellos limítrofes reforzar “las orientaciones sobre vigilancia, diagnóstico y pruebas de laboratorio, investigación de casos y seguimiento de contactos, manejo clínico, prevención y control de infecciones, vacunas e inmunización, eventos masivos, viajes internacionales y comunicación de riesgos”.

