Larynzo Johnson se declara inocente por los dos policías heridos en Louisville: ¿En cuánto se pactó la fianza?

En medio de un clima hostil en la ciudad de Louisville, Kentucky, ante las repetidas protestas por la muerte de Breonna Taylor el 13 de marzo pasado, el sospechoso detenido por los dos policías baleados durante una de las manifestaciones, Larynzo Johnson, se declaró inocente frente a los cargos en su contra que le relataron este viernes.

De acuerdo a la información que brinda Courier Journal, Johnson, de 26 años, se declaró inocente y se ha pactado una fianza de un millón de dólares, cifra que se determinó a partir de los 760 mil dólares planteados inicialmente. Así lo dio a conocer R. Zachary Meihaus, un abogado que representó a Johnson durante la lectura de los cargos, quien además aseguró que al sospechoso detenido le designarán un defensor público.

Si bien no quiso dar mayores detalles del caso porque no ha tenido acceso a ninguna evidencia, Meihaus afirmó que Johnson es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.

“El nivel de atención e investigación que se le dio a los oficiales involucrados en el tiroteo de Breonna Taylor antes de que se presentaran las acusaciones, si Larynzo Johnson recibiera la misma cortesía, no estaría bajo custodia acusado de los 14 cargos por poner en peligro sin sentido, dos cargos por asalto (primer grado) con una fianza de $ 1 millón”, reflexionó Meihaus. Y agregó: “Quiero decir, eso es lo máximo que puedo decirles. Y así es como me siento”.

Por su parte, la cadena WDRB asegura que Johnson solo pronunció “si, señora”, cuando la jueza que le leía los cargos en su contra le consultó si entendía todo lo mencionado.

La jueza a cargo del caso fijó la próxima audiencia judicial para el 5 de octubre.

En diálogo con la cadena de TV WDRB, el letrado Zac Meihaus aclaró que Larynzo Johnson cuenta con un importante apoyo de la familia en este difícil momento que atraviesa.

“Tiene un apoyo familiar extremo, extremo”, dijo Meihaus. Y al respecto, detalló: “En las últimas 24 horas, he estado en contacto constante con sus hermanas y sus padres. Él tiene un lugar para realizar encarcelamientos domiciliarios, tiene varios lugares para realizar encarcelamientos domiciliarios”.

