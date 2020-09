Larynzo Johnson es el sospechoso detenido por disparar a dos policías de Louisville: ¿Quién es?

Larynzo Johnson es el sospechoso acusado de disparar contra dos agentes de policía en Louisville, Kentucky, cuando las protestas por la muerte de Breonna Taylor se tornaron violentas durante la noche de este miércoles 23 de septiembre.

La policía dio a conocer el nombre del sospechoso. Los registros de la cárcel muestran que tiene 26 años. En las redes sociales, Johnson, que se conoce con el sobrenombre de “Spankey”, publicó sobre la policía y videojuegos. Su publicación visible más reciente trata de intentar encontrar una licorería. De vez en cuando publicaba sobre Breonna Taylor.

Según la cadena WLKY, Johnson está acusado de “14 cargos por poner en peligro sin sentido a un oficial de policía y dos cargos por agresión a un oficial de policía”.

Courier Journal informa que el acta de arresto de Johnson lo acusa de haber mostrado “una indiferencia extrema por el valor de la vida humana”.

NEW: Here are the two @LMPD officers who were shot last night. On the left – Mjr. Aubrey Gregory, a 21-year vet who Chief Robert Schroeder called the "bedrock" of LMPD's protest response. On the right – Robinson Desroches, who's been on the force since 2019. pic.twitter.com/9gkMpFnXyA — Nicholas Picht (@N_Picht) September 24, 2020

Cómo fue el momento de los disparos

En una conferencia de prensa, el jefe de policía de Louisville, Robert Schroeder, dijo que los oficiales habían respondido a un alerta de una gran multitud donde se oyeron disparos alrededor de las 8:30 de la noche el pasado miércoles.

Cuando llegaron al lugar, volvieron a sonar los disparos y “dos de nuestros oficiales recibieron disparos”, dijo Schroeder. Un oficial está alerta y estable; el segundo oficial estaba siendo operado y está estable, dijo el jefe. Un sospechoso está detenido, reveló el jefe la noche del tiroteo.

“Obviamente tenemos dos oficiales fusilados esta noche”, agregó el jefe. “La seguridad de nuestros oficiales y la comunidad a la que servimos es de suma importancia”. El jefe dijo que los agentes sufrieron heridas pero que no pusieron su vida en peligro.

Los agentes fueron baleados cerca de Brook y Broadway, en el centro de Louisville. Han sido identificados como Aubrey Gregory y Robinson Desroches.

El Courier Journal informó que Johnson estaba entre la multitud de manifestantes, que habían provocado incendios y no se dispersaron a pesar de las advertencias. Se le acusa de haber “usado intencionalmente una pistola para disparar múltiples balas a los agentes. Dos agentes de Louisville fueron alcanzados por las balas y les causaron graves lesiones físicas ”, informó el diario, y agregó que Johnson tenía el arma cuando fue detenido y testigos lo identificaron como el pistolero cuando huyó. El periódico agregó que la policía dice que fue capturado en video mientras filmaba, y que no tiene antecedentes penales por delitos violentos.

Un habitué de las redes sociales

Gran parte de la página de Facebook de Johnson solo contiene bromas con amigos y comentarios sobre licorerías y el videojuego Call of Duty. También publicó varias cuestiones sobre la policía.

En junio, celebró una fiesta en Facebook para ver un video sobre el cumpleaños de Breonna Taylor. También compartió el video titulado “Skate Outta Quarantine: Louisville, KY ~ For Breonna Taylor”.

Skate Outta Quarantine: Louisville, KY ~ For Breonna Taylor#SkateOuttaQuarantine #Louisville #ArrestTheCopsThatKilledBreonnaTaylor Well I continued my Skate Outta Quarantine Tour in Louisville, KY where there has been no shortage of news in the media about the MURDER of a 26 year old black woman named Breonna Taylor and the uprising of angry citizens about another black man or woman being killed unjustly. I decided… 2020-08-21T00:00:11Z

Su foto de perfil muestra a un hombre con una máscara de calavera. Recientemente, compartió una noticia titulada: “El video de la policía de Tulsa muestra que los conductores blancos se resisten a los policías, les disparan a ambos, matan a uno y viven para contarlo”.

Compartió un video con una leyenda de otra persona que decía: “Un policía blanco de #FtLauderdale intenta ponerse violento con los manifestantes pacíficos y esta mujer negra / oficial de policía no lo estaba permitiendo”.

También publicó una foto de Muhammad Ali y gran variedad de videos musicales. Escribió sobre los videojuegos, diciendo: “COD @Warzone es el nuevo comentario de PS4 a continuación…”.

Drámatico video captura los tiros de Johnson

NEW VIDEO: The Moment A Louisville, KY Police Officer Was Shot via LMPDBREAKING: One Louisville Police Department officer has been shot during ongoing unrest in the city. Some protests have been peaceful but lots of the protests have turned violent as a citywide curfew goes into effect. The Louisville Metro Police Department has a suspect in custody, following the shooting of two officers. They also say they… 2020-09-24T01:40:30Z

“Tenemos uno”, dice una persona en el video de arriba después de que ocurrieron los disparos.

“ADVERTENCIA: Este video puede resultar perturbador. @khyati_tv captó el momento previo al disparo del oficial en el centro de Louisville. Lo escuchas, pero no lo ves. El equipo de oficiales corre a la ambulancia ”, escribió la periodista Amber Smith.

WARNING: This video may be disturbing. @khyati_tv caught the moment leading up to the officer being shot in downtown Louisville. You hear it, but do not see it. Team of officers rush to ambulance. pic.twitter.com/PuotJunuEV — Amber Smith (@ambersmithtv) September 24, 2020

La policía de Louisville también estaba transmitiendo en vivo desde la escena; “Disparos”, dice un oficial en su video.

Shots fired at police in Louisville. pic.twitter.com/YWUSuoV6u3 — Ian Miles Cheong (@stillgray) September 24, 2020

Un video mostraba a personas corriendo por la calle mientras estallaban los disparos.

BREAKING VIDEO – Louisville Rioters shoot live rounds at police, injuring at least 1 so far pic.twitter.com/b9ju1jFzaS — FJ News Reporter (@FJNewsReporter) September 24, 2020

“Mierda, están disparando armas reales”, grita alguien en el video. “Están atacando a la policía”, se escucha también.

Max Gersh, un fotógrafo que trabaja para el Courier Journal, dijo al periódico que vio “una fila de oficiales avanzar hacia una estación de servicio con los rifles en alto. Poco después, habían inmovilizado a alguien en el suelo y lo esposaron”.

Se declaró una reunión ilegal alrededor de las 8 p.m., según NPR.

La policía estaba transmitiendo en vivo desde la escena. Publicaron el video en su página de Facebook.

[UNCONFIRMED] Possible shots at Louisville police by people in the protest crowd after teargas deployed. Via: Reggie Inkagnedo on YouTube #Louisville pic.twitter.com/Cqj67YZOPp — Boston Stringer Media (@StringerBoston) September 24, 2020

La violencia estalló después de que las autoridades anunciaran que los agentes que dispararon a Taylor no serán acusados ​​penalmente porque su novio les abrió fuego primero. Un oficial fue acusado penalmente de ponerla en peligro sin sentido, pero el cargo involucró balas que entraron en apartamentos cercanos. El oficial no fue acusado por la muerte de Taylor, y no hay evidencia concluyente de que Taylor haya sido alcanzada por alguna de las balas del exoficial Brett Hankison, dijo el fiscal general Daniel Cameron este miércoles 23 de septiembre. Agregó que el FBI encontró que la bala fatal provenía del arma de Cosgrove, pero la investigación concluyó que Cosgrove estaba justificado para hacer uso de la fuerza.

“El equipo SWAT del FBI en Louisville respondió al disparo de un oficial de Louisville y continuará ayudando en la investigación”, escribió la oficina del FBI de Louisville en Twitter.

