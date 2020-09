[VIDEO] Balean a dos policías durante una protesta por Breonna Taylor en Louisville: ¿corren peligro de vida?

La ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky, volvió a ser testigo de una protesta antirracista para pedir justicia por la afroamericana Breonna Taylor, fallecida en marzo pasado, luego de que inculparan a solo uno de los policías involucrados en el tiroteo que causó la muerte de Taylor. Sin embargo, la manifestación se salió de las manos.

En plana marcha, dos policías de Louisville fueron heridos de bala mientras la gente protestaba contra la resolución judicial en el caso Taylor, una enfermera negra de 26 años negra cuyo nombre se transformó en un símbolo del movimiento “Black Lives Matter” (“Las vidas de los negros importan”, en español).

“Dos agentes de policía resultaron heridos de bala”, informó oficialmente Robert Schroeder, jefe interino de la policía de Louisville, en una rueda de prensa. Asimismo, Schroeder aclaró que Las heridas “no amenazan sus vidas” y adelantó que hay “un sospechoso en custodia”. Según confirma la estación de TV WLKY, el detenido fue identificado Larynzo Johnson, de 26 años.

BREAKING: This is the man who police day shot 2 LMPD officers during last nights protests. He is in custody. No word yet on his charges. #Louisville #LouisvilleProtests #BreonnaTaylor @wlky pic.twitter.com/WiaZZ0fu4a

El citado medio asegura que Johsnon está acusado de 14 cargos por poner en peligro sin sentido a un oficial de policía y otros dos cargos por asalto a un oficial de policía. La fianza no aún no ha sido anunciada y recién habría novedades este viernes.

Una fuente consultada por USA Today precisa que uno de los oficiales recibió un disparo en el abdomen debajo de su chaleco antibalas y fue operado, mientras que el segundo recibió un impacto en el muslo.

NEW: Here are the two @LMPD officers who were shot last night.

On the left – Mjr. Aubrey Gregory, a 21-year vet who Chief Robert Schroeder called the "bedrock" of LMPD's protest response.

On the right – Robinson Desroches, who's been on the force since 2019. pic.twitter.com/9gkMpFnXyA

— Nicholas Picht (@N_Picht) September 24, 2020