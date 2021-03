Capitolio: Julian Khater y George Tanios acusados ​​de asalto al oficial Brian Sicknick

Julian Khater y George Tanios son amigos de la infancia y dueños de negocios acusados ​​de agredir con spray para osos al oficial de policía de los Estados Unidos Brian D. Sicknick, durante los disturbios en el Capitolio.

Ambos dirigen establecimientos de comida para llevar, Khater una franquicia de superalimentos y Tanios una tienda de sándwiches. En Facebook, Khater, un partidario de Donald Trump, criticó la seguridad del Capitolio luego de los disturbios, promocionó a Trump y criticó al presidente Joe Biden llamándolo “idiota”. El negocio de Tanios, que ha sido controvertido, alguna vez fue llamado “un elemento básico en la dieta de los universitarios borrachos”.

En su página de Instagram, Tanios se refiere a sí mismo como “El nazi del sándwich” y “el” Rey del sándwich gordo”. Compartió una reseña de una estrella de su restaurante de mayo de 2019 que decía: “Si Donald Trump fuera el gerente de un restaurante, este es quien sería”.

Sicknick es el oficial de policía que colapsó y murió poco tiempo después del motín. Los dos hombres no fueron acusados ​​de asesinato porque las autoridades no han podido probar que el aerosol para osos causó la muerte de Sicknick, lo que sigue siendo un misterio. La denuncia alega que Khater es quien roció el aerosol para osos, pero Tanios está acusado de los mismos delitos porque el gobierno alega que trabajó en conjunto con Khater.

Julian Elie Khater tiene 32 años y es de Pensilvania. George Pierre Tanios tiene 39 años y es de Morgantown, West Virginia. Enfrentarán cargos en un tribunal federal y fueron arrestados el domingo 15 de marzo de 2021.

Ambos hombres enfrentan nueve cargos, que incluyen agredir a Sicknick y a otros dos oficiales con un arma mortal, desorden civil y obstrucción de un procedimiento del Congreso, según documentos judiciales. Se enfrentan a hasta 20 años de prisión. “Tipsters” llevaron a las autoridades a los hombres.

Esto es lo que debes saber:

1. Las conversaciones entre los hombres cerca de un portabicicletas se grabaron en video, dicen las autoridades

Las redes sociales de Tanios lo muestran de pie frente a una bandera de Trump. Las autoridades lo incluyeron en la declaración jurada de la orden de registro.

La declaración jurada de una orden de registro en el caso dice que, aproximadamente a la 1 PM, “una multitud de alborotadores violentos se había reunido en Lower West Terrace. La Policía del Capitolio de EEUU Había formado una línea de portabicicletas que se extendían desde el extremo norte de Lower West Terrace hacia el extremo sur, para actuar como una barrera contra la multitud. Los oficiales vigilaban detrás de esta línea y se defendían de los repetidos intentos de los alborotadores de tirar de los portabicicletas, ya sea con las manos o con cuerdas y correas”.

Al revisar las imágenes de vigilancia de este incidente, las autoridades dijeron que vieron a Khater y Tanios “trabajando juntos para agredir a los agentes del orden con una sustancia química desconocida rociándoles directamente en la cara y los ojos. Su declarante observó además que estos SUJETOS parecían programar el despliegue de sustancias químicas para que coincidiera con los esfuerzos de otros alborotadores para eliminar por la fuerza las barreras del portabicicletas que impedían que los alborotadores se acercaran al edificio del Capitolio”.

Las imágenes de vigilancia muestran que a las 2:09 PM, Tanios “se puede ver caminando desde el área de césped del sur hacia Lower West Terrace”, dice la declaración jurada. “Se puede ver a Khater caminando detrás de Tanios. Khater lleva un gorro con un pompón en la parte superior, una chaqueta oscura y tiene barba. Tanios lleva sombrero rojo, mochila negra, sudadera oscura con capucha y barba”.

A las 2:14 PM, se puede ver a Tanios y Khater “entablando una conversación animada mientras están parados juntos. Durante la investigación, la policía descubrió un video de medios de código abierto del incidente del 6 de enero de 2021”.

En el video, según la declaración jurada, se ve a Khater dirigiéndose hacia Tanios y luego dice: “Dame esa mierda de oso”, y mete la mano en la mochila en la espalda de Tanios. Tanios luego dice: “Espera, espera, todavía no, todavía no… todavía es temprano”, según la declaración jurada.

Khater le dice a Tanios, “Me acaban de rociar” y “se le ve sosteniendo una lata blanca con una tapa negra que parece ser una lata de aerosol químico”, alega la declaración jurada.

El Gobierno afirma que los dos “estaban trabajando en conjunto y tenían un plan para usar el aerosol tóxico contra las fuerzas del orden”.

A las 2:20 PM, Khater caminó cerca de un portabicicletas, directamente frente a una línea de agentes de la ley que incluía a Sicknick y ofrece a Edwards y Chapman. Chapman llevaba una cámara corporal.

“La BWC del oficial Chapman muestra que a las 2:23 PM, los alborotadores comienzan a tirar de un portabicicletas a la izquierda de Chapman, usando cuerdas y sus manos para tirar del portabicicletas. Segundos más tarde, se observa a Khater con el brazo derecho en alto en el aire, pareciendo sostener un bote en su mano derecha y apuntarlo en la dirección de los oficiales mientras mueve su brazo derecho de lado a lado”, alega la declaración jurada. “La BWC del oficial Chapman confirma que Khater estaba parado a solo cinco u ocho pies de distancia de los oficiales”.

2. Los documentos judiciales acusan a Khater de rociar spray para osos en la cara de Sicknick y otros oficiales, cegándolos temporalmente

Al revisar las imágenes de vigilancia y el video de la cámara corporal del oficial, las autoridades notaron que “los oficiales Sicknick, Edwards y Chapman, que están a unos pocos pies de Khater, reaccionan, uno por uno, a algo que les golpea en la cara. Los agentes se retiran inmediatamente de la fila, se llevan las manos a la cara y se apresuran a buscar agua para lavarse los ojos”.

A las 2:23 PM, en las imágenes de vigilancia se observa a Khater “nuevamente levantando el brazo y continúa rociando en dirección a los agentes del orden. El teniente Bagshaw del MPD se da cuenta de estas acciones y se acerca a KHATER. A las 2:23 PM, el teniente Bagshaw luego rocía a Khater, como se observa tanto en las imágenes de vigilancia como en la BWC del teniente Bagshaw”, continúa la declaración jurada.

Los agentes Sicknick, Edwards y Chapman “sufrieron heridas como resultado de que Khater les rociara la cara con una sustancia desconocida. Los agentes quedaron temporalmente cegados por la sustancia, quedaron temporalmente incapacitados para realizar sus funciones y necesitaron atención médica y asistencia de sus compañeros”, alega la declaración jurada.

Inicialmente fueron tratados con agua en un esfuerzo por eliminar la sustancia desconocida de sus ojos y su cara. Los tres agentes quedaron incapacitados y no pudieron realizar sus funciones durante al menos 20 minutos o más mientras se recuperaban. El oficial Edwards informó sobre lesiones duraderas debajo de los ojos, incluidas costras que permanecieron en su rostro durante semanas. Los oficiales Edwards y Chapman también describieron el aerosol en la cara como una sustancia tan fuerte, si no más fuerte, que cualquier versión de aerosol de pimienta a la que habían estado expuestos durante su capacitación como agentes del orden. El oficial Sicknick informó a sus supervisores y colegas que le habían rociado la cara con una sustancia.

3. Los hombres crecieron juntos en Nueva Jersey; Tanios, acusado de presumir de la insurrección, es dueño de un restaurante de sándwiches que se ha visto envuelto en controversias anteriores

Según la declaración jurada, los hombres crecieron juntos en Nueva Jersey. Khater “había trabajado en State College, Pensilvania, y Tanios es dueño de un negocio en Morgantown”, informó el periódico Washington Post.

La declaración jurada dice que Khater trabajaba “en un establecimiento de alimentos en State College, Pensilvania”.

La orden buscaba “registros y evidencia que constituyan evidencia de la posible afiliación del sujeto con Oath Keepers u otras organizaciones similares”, así como información sobre la presencia del sujeto en el motín del 6 de enero de 2021.

Un informante dijo a las autoridades que Tanios, de Nueva Jersey, se había “jactado de haber ido a la insurrección en el Capitolio en Facbeook” y es dueño del “restaurante Fat Sandwich”.

Nació en New Brunswick, Nueva Jersey, y su negocio se encuentra en Morgantown, West Virginia.

Llevaba una camiseta con el logotipo de la Universidad de Sandwich en las imágenes de vigilancia del Capitolio y en las redes sociales, dijeron las autoridades, y usó el nombre “kingofthe fatsandwich” en las redes sociales.

La declaración jurada alega que una persona que habló con la policía “estaba en una disputa legal con Tanios donde, según los informes, Tanios malversó $ 435,000 de su antiguo negocio”.

La declaración jurada dice que Tanios es miembro, presidente y director ejecutivo de un restaurante de comida rápida llamado Sandwich University.

Una declaración jurada de orden de registro obtenida por Heavy dice que las autoridades buscaron registrar una casa beige en Morgantown, West Virginia, así como una universidad de comida rápida llamada Sandwich University. La estructura era un “restaurante de comida para llevar”, dice.

También buscaron registrar un Jeep Grand Cherokee blanco de 2012, según los documentos judiciales.

Según una historia de 2019 de Barstool Sports, la Universidad de Sandwich enfrentó acusaciones en línea de que “no les pagaba a algunos de los estudiantes universitarios que trabajan allí y los jóvenes obviamente estaban enojados por eso”. Cuando los jóvenes pidieron públicamente el pago, la cuenta de Twitter de la tienda de sándwiches se apagó, comenzó a bloquear a las personas y a participar en sus reseñas de Google”.

Just your daily reminder to never support, endorse, or buy from this terrible business, Sandwich U, and its owner, George Tanios. pic.twitter.com/GkZZBDFwcC — j dizzy (@dolinpls) May 5, 2019

Alguien incluso creó una cuenta de Twitter simulada para destrozar a Tanios, escribiendo: “Soy George Tanios y dirijo un Sandwich Shack infestado de ratas. Mi comida sabe a mierda de perro, así que si yo fuera tú, no vendría aquí a Sandwich University”.

Tanios fue entrevistado por un periódico del campus en West Virginia sobre su tienda de sándwiches. “Dado que Morgantown es un lugar tan especial con su gente nocturna y sus bebidas especiales, tenemos algunos que vienen”, dijo Tanios al fiscal del distrito. “La ventaja aquí es que es un servicio de ventana y está afuera. Sentimos que fue un buen movimiento para nosotros; Nos gusta mucho la ubicación de la carpa aquí en High Street. Realmente se destaca, y esperamos atrapar a personas desde todos los ángulos: saliendo del club, yendo al club o paseando por la ciudad”.

Le dijo a la publicación que comenzó a servir en un restaurante de autoservicio en la escuela secundaria y que el dueño se convirtió en su mentor.

La LLC (Sociedad de Responsabilidad Limitada, por sus siglas en español) de Tanios está listada como no cumpliendo por el estado.

Según West Virginia Record, una “empresa de Wheeling alega que una empresa de Morgantown debe más de $ 34,000 por mercadería comprada en una cuenta de crédito comercial”. La compañía alegó que Tanios y una LLC incumplieron el contrato. Tanios fue el garante.

Tanios también regentaba otro restaurante que, según el Collegian, servía bocadillos “gordos” desde que abrió. “El restaurante tiene marcas registradas en sándwiches, como ‘Fat Ranch’, ‘Fat Drunk’, ‘Fat Blunt’, ‘Fat Bitch’ y ‘Fat Bastard’ desde 2005”, informó el periódico. Demandó a otro propietario de restaurante por utilizar grasa en los nombres de los sándwiches.

En una campaña de Kickstarter, Tanios escribió:

Soy un estadounidense libanés maronita de primera generación, nacido y criado en New Brunswick, Nueva Jersey. Llevo esa insignia con orgullo, pero por favor, ¡no me la reproches, Morgantown! Crecí en Grease Trucks y sus alrededores en la Universidad de Rutgers. Mis tíos Abdul y Joe Eid acababan de salir del barco cuando compraron el camión original R U Hungry Grease de mi segunda familia, los Marouns. Podría escribir páginas sobre ellos, pero eso no es para Kickstarter. Son un grupo especial y una verdadera inspiración para muchos. Al crecer como adolescente, en contra de los deseos de mi madre, ¡me quedaba despierto hasta tarde y pasaba el rato en casa de mis tíos todo el tiempo! Era el mejor lugar para pasar el rato tarde en la noche. Cualquiera que sepa sobre los “Camiones Grease” a finales de los 90 sabe de lo que estoy hablando. Joe y especialmente Abdul, tienen una personalidad como ninguna otra y realmente se ocuparon de los clientes. Eran mis hermanos mayores y me enseñaron, junto con varios otros en el negocio de los restaurantes, cómo trabajar con el corazón y trabajar duro.

Explicó además,

Abandoné la universidad y ya era dueño de una pequeña empresa de jardinería y cuidado del césped llamada Lawn Cutters (Cortadores de Césped, por su traducción al español). Me estaba yendo bastante bien. Cuando el Fat Sandwich fue calificado como el “Mejor sándwich de Estados Unidos”, supe lo que tenía que hacer. Era mi sueño y sentí que tenía que hacerlo. Había demanda para el Fat Sandwich y yo sería el primer lugar en abrir fuera de New Brunswick. Vendí rápidamente todo lo que tenía y… me mudé a State College, PA para abrir y asociarme en Are U Hungry. Mis padres, por otro lado, no estaban muy contentos con esto y pensaron que estaba loco. En dos años, amplié y abrí otra ubicación y me asocié con un grupo de amigos propietarios de LionMenus.com y DubVmenus.com en el área de Morgantown. Para ser honesto, realmente no quería moverme tan rápido, pero la gente lo quería y el producto era más grande que yo. ¿Quién era yo para ocultar esto a la gente? ¡Ese primer viaje a Morgantown fue épico!… Vendí mis acciones para concentrarme en Morgantown y la recién nombrada Sandwich University.

4. Khater, un ex bartender y partidario de Trump, es copropietario de una franquicia de superalimentos que ha publicado memes anti-Biden en Facebook

En LinkedIn, Khater se describe a sí mismo como “Gerente general experimentado que busca oportunidades nuevas y emocionantes”.

Escribió que era: “Gerente ambicioso y orientado a resultados con años de éxito impulsando la eficiencia y racionalizando los procedimientos. Buscando la oportunidad de aprovechar mi experiencia en liderazgo, gestión de relaciones y desarrollo de estrategias que han dado como resultado aumentos pasados ​​de nuevos clientes mensualmente en mis puestos anteriores”.

La página de LinkedIn dice que es gerente general y copropietario de una empresa llamada Frutta Bowls en State College Pennsylvania. Antes de eso, trabajó como bartender en un restaurante italiano y gerente de bar y como consultor de ventas financieras. También fue subgerente de una licorería y recibió una licenciatura de la Universidad de Fairleigh Dickinson en administración de empresas en 2011. También asistió a Rariten Valley Community College, donde tenía un título de asociado en administración de empresas, hizo la lista de decanos y estuvo en el equipo de baloncesto.

Fue citado en un artículo de un periódico sobre la inauguración de Frutta Bowls, que lo llamó una tienda de “tazones de batidos”.

“Realmente solo queremos ofrecer una opción más saludable mientras promovemos estilos de vida activos y saludables”, dijo Khater a Center Daily. “No solo para estar en la comunidad, sino también para ser parte de la comunidad; tratar de retribuir”.

Le dijo a Chapelboro.com que abrió la franquicia con sus hermanos, diciendo: “Nuestro plato estrella es el Frutta Bowl. Tiene acai, granola, fresas, piñas, kiwis y un montón de toppings. Pero mi opción es la Frutella. Me encantan las frutas tropicales, así que le echaré algunos mangos allí. También me gusta agregar granola de canela en lugar de la regular”.

La foto de portada de Facebook de Khater muestra una imagen de un Trump sentado con figuras famosas que le ponen las manos en los hombros, incluidos Ronald Reagan y John F. Kennedy. También contiene una imagen de una bandera con las palabras “Oren por el Líbano”.

Otra imagen muestra al presidente Joe Biden, mostrando un sombrero con su nombre y la frase “hacer gasolina de $ 4.00 por galón nuevamente”.

El 28 de enero, publicó el comentario de otro hombre que decía: “Han manipulado todo, silenciado la disidencia con la censura tecnológica y la demolición financiera, manipulado la economía con información privilegiada, manipulado la democracia con cabildeo e inmigración masiva, y te lo dirán con una cara seria de que los campesinos racistas son el problema”.

Publicó un meme que compara favorablemente los planes económicos de Trump para los afroamericanos con los de Biden. El 24 de enero, publicó un meme que dice: “Joe Biden está aterrorizado de entrar al Capitolio, custodiado por 30.000 guardias nacionales, vallas de seguridad, bolardos de hormigón y alambre de púas porque NO ES SUFICIENTE SEGURIDAD. Donald Trump entró solo en Corea del Norte”.

Otro meme que publicó mostró a Biden y leyó: “Seamos honestos, todas las esgrimas y las tropas en (Washington) DC deben evitar que este idiota se pierda”. Khater también publicó una foto de un “activista de BLM” que fue arrestado después de los disturbios, aunque las autoridades dicen que la gran mayoría de las personas involucradas eran partidarios de Trump.

5. Sicknick era partidario de Trump y veterano militar

Brian Sicknick era un oficial de policía del Capitolio de Estados Unidos que apoyaba a Trump y un veterano militar que murió después del motín pro Trump el 6 de enero de 2021 en el edificio del Capitolio, dicen las autoridades.

Inicialmente, las autoridades dijeron que Sicknick resultó herido mientras “se relacionaba físicamente” con los alborotadores, dijo el Departamento de Policía del Capitolio de Estados Unidos en un comunicado. Murió a las 9:30 PM del 7 de enero, dijo el departamento. Sin embargo, ese relato se trasladó más tarde al incidente del aerosol para osos; Además, los relatos de que Sicknick fue golpeado con un extintor de incendios fueron rechazados y no son ciertos.

Muchos policías resultaron heridos ese día. Hablando en general y no sobre los dos acusados ​​específicamente, la declaración jurada dice:

Una vez dentro, los sujetos rompieron ventanas y puertas, destruyeron propiedades, robaron objetos y agredieron a agentes de la policía federal. Muchos de los agentes de la policía federal resultaron heridos y varios ingresaron en el hospital. Los sujetos también confrontaron y aterrorizaron a miembros del Congreso, personal del Congreso y los medios de comunicación. Los sujetos portaban armas que incluían hierros para neumáticos, mazos, spray para osos y pistolas Taser. También se llevaron equipo policial de la policía invadida, incluidos escudos y porras policiales. Al menos uno de los sujetos portaba una pistola con un cargador extendido. Estas acciones de los individuos desconocidos resultaron en la interrupción y el retraso final de la Certificación de voto.

Heavy encontró una cuenta de Twitter a nombre de Sicknick. Indica que era partidario de Donald Trump; la foto de portada es el avión de Trump. La cuenta se ha restringido temporalmente por “actividad inusual”. En Facebook, su foto de portada es de una bandera estadounidense. El alcalde de South River, Nueva Jersey, de donde era el oficial, le dijo a My Central New Jersey: “La familia ha solicitado privacidad en este momento y dijo que Brian hizo su trabajo”.

Puede donar a un fondo para ayudar a la familia del oficial Sicknick aquí.

La teniente coronel Barbara Brown, portavoz de la Guardia Nacional de Nueva Jersey, le dijo a My Central New Jersey: “El Sargento de Estado Mayor. El compromiso de Sicknick de servir y proteger a su comunidad, estado y nación nunca será olvidado”.

Después de que circularon los informes de la muerte del oficial, Daily Beast informó que su hermano le dijo al medio que Sicknick no había muerto, pero que “estaba conectado a un ventilador con un coágulo de sangre en el cerebro y que ‘no se veía bien'”.

Las publicaciones visibles en la página privada de Facebook de Sicknick mostraban banderas estadounidenses y temas patrióticos. Un artículo de 1998 en el Central New Jersey Home News dijo que el entonces aviador Brian D. Sicknick era el hijo de Charles y Gladys Sicknick de South River. En ese momento era “un aprendiz de la fuerza de seguridad asignado a la 108a Ala de Reabastecimiento Aéreo” en la Base de la Fuerza Aérea McGuire, informó el medio. Se graduó en 1997 de la escuela secundaria técnica vocacional del condado de Middlesex en East Brunswick.

Según el Daily Beast, Sicknick también fue un exmiembro de la Guardia Nacional Aérea que sirvió en la Operación Escudo del Desierto y la Operación Libertad Duradera. Sicknick era de Nueva Jersey y vivía en Springfield, Virginia.

