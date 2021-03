Fauci hace pedido desesperado a Trump para frenar la pandemia: ¿Qué le pidió?

Anthony Fauci, asesor médico de la Casa Blanca en la pandemia del coronavirus, pidió a Donald Trump que apele a su influencia entre los jóvenes republicanos para alentar a ese sector de la población a vacunarse contra el COVID-19. Fauci aseveró que el expresidente de los Estados Unidos debería abordar los beneficios de las vacunas.

Este domingo, Anthony Fauci brindó una serie de entrevistas televisivas en las que manifestó su preocupación por la actitud irresponsable de algunos sectores radicales del republicanismo que se niegan a vacunarse contra el COVID-19, quienes alegan que la campaña de vacunación responde a intereses políticos de los Demócratas, encabezados por el presidente Joe Biden.

Dr. Anthony Fauci says former President Trump should do more to persuade his supporters to get the COVID-19 vaccine, calling the shots a “commonsense, no-brainer” public health measure. Polls show Trump supporters are more likely to refuse vaccination. https://t.co/TfC6Cg8bjA

— The Associated Press (@AP) March 14, 2021