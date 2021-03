Vacuna de Novavax contra el COVID-19 demostró eficacia en un 96%

La farmacéutica Novavax informó que la vacuna que produce contra el COVID-19 tiene una eficacia de 96% contra la mutación original del coronavirus, en tanto que demuestra una eficacia del 86% contra la variante del Reino Unido. Los datos presentan similitudes con los porcentajes de eficacia de las vacunas de Moderna y Pfizer y BioNtech.

De acuerdo a la agencia Reuters, la farmacéutica Novavax empleará los resultados de estos ensayos para solicitar su aprobación de emergencia ante la La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), ente que regula la aprobación de medicamentos para varios países del continente europeo.

Learn more in our data fact sheet – https://t.co/FW5k34vFGk pic.twitter.com/tiVWjOkOpa — Novavax (@Novavax) March 11, 2021

Semanas atrás, Novavax había manifestado su intención de solicitar el permiso primero en el Reino Unido y luego en los Estados Unidos. El gobierno británico, encabezado por Boris Johnson, tiene firmado un preacuerdo de compra por 60 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Novavax lleva adelante ensayos en Estados Unidos y México en los que participan 30 mil voluntarios y por ahora se encuentra en fase 3.

Novavax’s Covid-19 vaccine was 96.4% effective against mild, moderate and severe symptoms of the disease in the final analysis of a late-stage trial in the U.K. https://t.co/rpVIbvM3cl — Bloomberg (@business) March 11, 2021

La farmacéutica intentará que La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) se base en los ensayos realizados en Reino Unido, los que ya arrojaron un 96% de eficacia de la vacuna, para aprobar el inoculante en suelo estadounidense. Caso contrario deberá esperar a la finalización de sus ensayos en Norteamérica iniciar la comercialización de su vacuna en la región.

La vacuna de Novavax y la variante sudafricana

La vacuna que produce la farmacéutica Novavax contra el coronavirus arrojó una eficacia considerablemente menor en relación a la eficacia demostrada ante la variante original del COVID-19.

Novavax says its vaccine was 96% effective in preventing cases of the original coronavirus in a late-stage trial in the UK, moving it closer to regulatory approval https://t.co/XzvJjDMFhG pic.twitter.com/Y47VCkN0xN — Reuters (@Reuters) March 11, 2021

Contra la variante sudafricana, la vacuna de Novavax responde con una eficacia de 56%. Sin embargo, las causas de esa merma de la eficacia tienen su explicación en lo acotado que fue el ensayo en aquel país del continente africano.

Según informó The New York Times, el ensayo contó con apenas 4400 voluntarios. No estuvo pensado para buscar un índice de eficacia sino la protección de la vacuna ante complicaciones severas del coronavirus e incluso la muerte.

En ese caso, la vacuna de Novavax demostró solvencia para evitar complicaciones severas en los cuadros de los pacientes y evitar las hospitalizaciones.

El mismo diario informa que en Sudáfrica se eligió a voluntarios expuestos a la mutación más contagiosa que circula en el país.

Biden promete compartir vacunas con el mundo

Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, prometió que el país norteamericano va a compartir con el resto del mundo el excedente de vacunas contra el COVID-19 de que disponga.

“Si tenemos excedentes, los vamos a compartir con el resto del mundo”, dijo Joe Biden en un acto celebrado en la Casa Blanca para celebrar la llegada de la vacuna de Johnson & Johnson.

🔵 #EstadosUnidos si compartirá vacunas con el resto del mundo, si tiene excedentes. ➡️ “Si tenemos un excedente de la vacuna vamos a compartirlo con el resto del mundo”, informó #Biden. ↪️ Leer más: https://t.co/FehirOBXQR pic.twitter.com/eQtUeJUYf7 — RID Noticias 🇲🇽 • Red de Información Digital (@RIDNoticias) March 12, 2021

“Vamos a empezar y asegurarnos de que los estadounidenses sean atendidos primero, pero luego vamos a tratar de ayudar al resto del mundo”, agregó el presidente de los Estados Unidos.

Joe Biden confirmó este jueves que Estados Unidos comprará a Johnson & Johnson 100 millones de dosis de su vacuna de única aplicación.

LEER MÁS: Donald Trump exige al Partido Republicano que deje de usar su nombre

Sigue a AhoraMismo en Instagram