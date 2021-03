CDC: vacunados contra el COVID-19 podrán asistir a reuniones

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos publicaron este lunes una guía sanitaria dedica a aquella personas que ya han sido vacunadas contra el COVID-19. Los inmunizados contra el virus podrán asistir a reuniones en lugares cerrados sin la necesidad de usar mascarilla y sin riesgo de contagio.

“El covid-19 continúa ejerciendo un tremendo costo en nuestra nación. Como usted, quiero poder regresar a las actividades cotidianas e involucrarme con nuestros amigos, familias y comunidades”, expresó la Dra. Rochelle Walensky, directora de los CDC, este lunes en una sesión informativa que el Equipo de Respuesta contra el COVID-19 llevó a cabo en la Casa Blanca.

“La ciencia y la protección de la salud pública deben guiarnos al comenzar a reanudar estas actividades. La acción de hoy representa un primer paso importante. No es nuestro destino final”, agregó la directora de los CDC.

I know people want to get back to doing the things they enjoy with the people they love. CDC's new guidance provides recommendations on activities that can be resumed for people who have been fully vaccinated against #COVID19: https://t.co/IR303vv1Jf https://t.co/4JIta1qdFm

— Rochelle Walensky, MD, MPH (@CDCDirector) March 8, 2021