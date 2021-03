Joe Biden se niega a pedir la renuncia de Andrew Cuomo

Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, no pedirá la renuncia de Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, tal como lo exigen varios miembros del Partido Demócrata luego de que Cuomo fuera acusado por al menos siete mujeres por acoso sexual. Biden se aferra a la investigación judicial. Aseguró que esperará los resultados de dicho proceso para tomar una decisión al respecto.

“Creo que la investigación está en marcha y deberíamos ver qué nos trae”, respondió Biden este domingo cuando le preguntaron por la situación de Andrew Cuomo. Se trata de la primera declaración del presidente acerca del caso del gobernador de Nueva York, luego de que al menos siete mujeres lo acusaran por conductas inapropiadas.

Las denuncias sobre Andrew Cuomo motivaron una grieta en el seno del Partido Demócrata. Miembros destacados se manifestaron en favor de la dimisión del denunciado. Otras figuras del partido apoyan a Biden y reclaman ver los resultados de la investigación antes de tomar una medida.

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, apoyó el criterio de Biden al no exigir la renuncia de Cuomo. En cambio, Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, y Chuck Schumer, líder del Senado, son algunos de los nombres de peso entre los Demócratas que demandan que el gobernador de un paso al costado.

Para De Blasio, la investigación quita del foco a los funcionarios neoyorquinos que deberían estar plenamente abocados a la lucha contra el coronavirus.

Para De Blasio, la investigación quita del foco a los funcionarios neoyorquinos que deberían estar plenamente abocados a la lucha contra el coronavirus.

“Debería renunciar ahora mismo porque está retrasando nuestro esfuerzo para luchar contra la COVID-19. Él está literalmente en medio de nuestro camino para salvar vidas en este momento”, expresó.

Cabe señalar que Cuomo se niega a renunciar a su cargo. Las denuncias por acoso sexual provocaron críticas de todo tipo. Entre estas, por su manejo de la pandemia. Lo acusan de falsear el registro oficial de número de muertes del estado de Nueva York por COVID-19.

Nancy Pelosi, miembro destacada del Partido Demócrata, aseguró que todas las mujeres deben ser escuchadas en casos de denuncias por acoso sexual, sin embargo se niega a pedir la renuncia de Andrew Cuomo a su cargo como gobernador de Nueva York.

“El gobernador debería mirar dentro de su corazón, él ama Nueva York. Debería ser sincero consigo mismo para evaluar si puede gobernar eficazmente el estado”, aseguró Pelosi en diálogo con ABC News.

