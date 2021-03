Republicanos responden a Trump que tienen “todo el derecho” de usar su nombre

El Comité Nacional Republicano (RNC) respondió a la carta a documento de Donald Trump diciendo que ellos tienen “todo el derecho” a seguir utilizando el nombre del expresidente de los Estados Unidos con fines comerciales. Días atrás, el abogado de Trump había intimado al Comité a que dejara de nombrarlo en campañas de recaudación de fondos.

Alex Cannon, abogado de la RNC, respondió con otra la carta a la misiva que había enviado el letrado de Trump. En la misma le indicó al expresidente que el Partido Republicano “tiene todo el derecho” de usar su nombre y su imagen.

In a letter to a Trump attorney, RNC chief counsel J. Justin Riemer said the committee 'has every right to refer to public figures as it engages in core, First Amendment-protected political speech'

Para Cannon, la ley asiste al partido: “El Comité tiene todo el derecho de referirse a figuras públicas cuando participa en un discurso político central protegido por la Primera Enmienda y continuará haciéndolo en la búsqueda de estos objetivos comunes”.

After telling the Republican Party not to use his name to raise money, former President Donald Trump directed people to send donations to his Save America PAC and listed his personal website https://t.co/WhzwjZSVjC

— The Wall Street Journal (@WSJ) March 9, 2021