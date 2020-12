Florida confirma vacunas COVID-19 de Moderna: ¿En cuántos hospitales serán aplicadas?

Ante la inminente aprobación de la vacuna de Moderna contra el COVID-19 en Estados Unidos, cuya Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) ha dado fe de su “alta efectividad”, el estado de la Florida ha anunciado la distribución de miles de dosis en hasta 150 hospitales locales.

De acuerdo a las declaraciones brindadas este martes por Jared Moskowitz, director de la División de Manejo de Emergencias del estado, en diálogo con el Miami Herald, Florida prepara un cronograma para vacunar a los trabajadores de la salud en más de 150 hospitales y durante las próximas dos semanas.

NEW: The Florida official in charge of vaccine distribution said Tuesday that the news of Moderna’s likely federal authorization puts the state on a timeline to vaccinate front-line healthcare workers at more than 150 hospitals within the next two weeks. https://t.co/SUphaUvhc3

Moskowitz, en una entrevista concedida al citado medio, aseguró que a las 10:45 de la mañana del martes ya se habían entregado alrededor de 100 mil dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech COVID-19 en los cinco hospitales incluidos dentro del programa piloto del estado, incluido el Jackson Health System en Miami-Dade y el Memorial Healthcare System en Broward, el cual este lunes llevó a cabo la vacunación de sus primeros trabajadores.

“Ahora, por primera vez, vemos la luz al final del túnel”, dijo Aurelio Fernández, presidente y director ejecutivo de Memorial Healthcare, de acuerdo a las declaraciones consigna NBC Miami.

Miami Herald informa que, según testimonios de Ron DeSantis, la vacuna de Moderna contra el coronavirus sería aprobada el próximo viernes.

Mientras tanto, el citado medio indica que el estado de Florida está se está preparando para la semana próxima, cuando recibirían entre 300 y 400 mil dosis de la vacuna Moderna. Mientras tanto, el Jackson Health System y el Memorial Healthcare System vacunan a sus trabajadores y a los de 25 hospitales más con la vacuna de Pfizer.

Great to be on the scene this morning at @tghcares as they received one of the first shipments of the Pfizer vaccine in Florida. God Bless America! pic.twitter.com/X6yMS7MuA6

En este sentido, Jared Moskowitz dijo que las vacunas Moderna también irían a los socorristas y residentes de centros de atención a largo plazo.

Sobre el número de personas vacunadas contra el COVID-19 con el que la Florida aspira a culminar el 2020, Moskowitz se mostró con cautela pero advirtió: “Vamos a ser extremadamente agresivos”.

Y completó: “Obviamente, a medida que lanzamos la vacuna y hablamos con todos los grupos y vemos cuál es la tasa de aceptación, eso determinará cuánta vacuna adicional o qué grupos adicionales pueden ingresar temprano”.

USA Today informa que la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la farmacéutica Moderna solo se puede aplicar en adultos, contrariamente a lo que ocurre con la de Pfizer/BioNTech que también es admitida para niños.

Si bien Moderna ha efectuado pruebas en adolescentes, USA Today remarca que la empresa no ha logrado recabar los resultados suficientes como para incluirlos en la solicitud de autorización presentada ante la FDA.

Vaccine maker Moderna appears poised to win authorization for its COVID-19 vaccine just days after Pfizer-BioNTech did the same. https://t.co/60gFyw2q3G

Si bien el citado portal anticipa que la vacuna Moderna se distribuiría en Estados Unidos a partir del próximo lunes, también advierte que la FDA “autorizará” la vacuna pero no llegará a una aprobación total.

De acuerdo a la información difundida por el Departamento de Salud de Florida este martes, se han registrado 9.411 nuevos casos de COVID-19, lo que eleva a un total de 1.143.794 contagios en el estado.

CORONAVIRUS UPDATE: Florida’s Department of Health on Tuesday confirmed 9,411 additional cases of COVID-19, bringing the state’s known total to 1,143,794.

Also, 79 new resident deaths were announced for a statewide resident toll of 20,082. https://t.co/Rw1iE8AH3p

— Miami Herald (@MiamiHerald) December 15, 2020