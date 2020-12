La OMS advierte sobre una nueva cepa del COVID-19: ¿El virus cambió su composición genética?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que está analizando una nueva variante del coronavirus. Se reportaron 1000 casos en el Reino Unido, pacientes que podrían haber sigo contagiados por una nueva cepa del COVID-19. Aún no está confirmado que se trata de un cambio genético de la composición del virus.

On a question about #COVID19 virus variant from the 🇬🇧, @mvankerkhove answered: "So far, we don't have any evidence that this variant behaves differently. But we will continue to evaluate & inform you of any changes." Soundbytes from the briefing 👉 https://t.co/abTkJ5zkGM

“Estamos al tanto de esta variante genética reportada en 1.000 individuos en Inglaterra. “Las autoridades están analizando su significado. Hemos visto muchas variantes, este virus evoluciona y cambia con el tiempo. “, aseguró Mike Ryan, máximo responsable de emergencias médicas de la OMS, en una conferencia realizada este lunes en Ginebra, Suiza.

“La pregunta, como hemos tenido más recientemente con las variantes de visón en Dinamarca y las anteriores, es: ¿esto hace que el virus sea más grave? ¿Permite que el virus se transmita más fácilmente? ¿Interfiere de alguna manera con los diagnósticos? ¿Interferiría de alguna manera con la eficacia de la vacuna? Ninguna de estas preguntas se ha abordado todavía”, agregó Ryan.

No solo la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre una nueva variante del COVID-19. El tema también fue puesto en agenda por el Ministro de sanidad del Reino Unido, Matt Hancock.

Este lunes, Matt Hancock expuso su preocupación en una declaración ante la Cámara de los Comunes.

“A esta altura no hay nada que sugiera que esta variante tiene mayores probabilidades de causar una enfermedad grave en los pacientes contagiados con coronavirus. De acuerdo a las previsiones médicas, es poco probable que esta nueva mutación no responda a una vacuna”, expresó Hancock en una sesión parlamentaria.

En esa misma conferencia, el gobierno de Boris Johnson comunicó nuevas y severas restricciones para la capital de Inglaterra, Londres, y los condados de Essex (este de Inglaterra) y Hertfordshire (al norte de la capital). Estos tres distritos pasan al nivel 3 de confinamiento. A partir del miércoles no podrán abrir al público bares, pubs y restaurantes. Los negocios gastronómicos atenderán únicamente con servicio a domicilio.

“El rebrote de casos de coronavirus en nuestra capital es profundamente preocupante”, advirtió Sadiq Khan, alcalde de Londres, en un comunicado oficial.

IMPORTANT: Government has decided to move London into Tier 3 from 00:01hrs on Wednesday.

This is incredibly disappointing for businesses, who have suffered so much already.

The virus is accelerating – and the lives of Londoners are at risk – so we must all follow the rules. pic.twitter.com/MHJ9bGZTdO

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) December 14, 2020