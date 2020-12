Estudio científico asegura que este fármaco reduce el contagio del COVID-19: ¿De qué se trata?

Un grupo de científicos de la Universidad Estatal de Georgia, Estados Unidos, llegó a la conclusión de que existe un fármaco antiviral que en 24 horas elimina por completo los riesgos de contagio del COVID-19.

Se trata del molnupiravir (cuya identificación es MK-4482/EIDD-2801), un fármaco que se administra por vía oral.

Researchers in the Institute for Biomedical Sciences at Georgia State have discovered that the transmission of SARS-CoV-2 can be completely suppressed within 24 hours of treatment with a new antiviral drug. @GSU_Research That's research #TheStateWayhttps://t.co/ZthbfAHbtt

— Georgia State University (@GeorgiaStateU) December 3, 2020