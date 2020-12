Muere por COVID-19 el expresidente de Francia Valéry Giscard: ¿Por qué Ley pasó a la historia?

Francia llora la muerte del expresidente Valéry Giscard d’Estaing, quien estuvo al frente del gobierno de aquel país entre 1974 y 1981. Tenía 94 años, en los últimos meses estuvo internado en varias oportunidades por problemas cardíacos y pulmonares. En el centro médico había sido diagnosticado con coronavirus. Pasó a la historia por sus políticas que acabaron con el conservadurismo francés que afloró luego de la Segunda Guerra Mundial.

La noticia fue confirmada mediante un comunicado que emitió la familia y que fue reproducido por la agencia AFP: “Valéry Giscard d’Estaing murió el miércoles 2 de diciembre en su casa familiar de Loir y Cher. Su estado de salud se había deteriorado y falleció como consecuencia del COVID-19. Por expreso deseo suyo, el funeral se llevará a cabo en la más estricta intimidad familiar”.

A mediados de septiembre, Valéry había sido internado en el hospital Georges-Pompidou en París debido a una leve infección en los pulmones. Por entonces, los médicos descartaron que podría tratarse de coronavirus.

La última aparición pública de Giscard d’Estaing fue el 30 de septiembre de 2019. Asistió al funeral de otro expresidente francés, Jacques Chirac, quien fuera el primer ministro de su gobierno entre 1974 y 1976.

El exmandatario pasó sus últimos días en su casa de Authon.

A Valéry Giscard d’Estaing se lo recuerda como un presidente de centroderecha que, con una mirada liberal, produjo una reforma en la sociedad francesa de posguerra.

Llegó al Elíseo en 1974 a la edad de 48 años, se convirtió así en el presidente de Francia más joven desde Luis Napoleón Bonaparte.

Su gobierno pasó a la historia por haber promulgado una ley que despenalizó el aborto en su país. La ley (conocida como Ley Veil) fue promulgada en enero de 1975, gracias al impulso de Simone Veil, abogada y política francesa que fue víctima del Holocausto Nazi.

En cambio se negó a eliminar la pena de muerte sobre el territorio francés. Ese castigo sería abolido bajo la presidencia de su sucesor, el presidente socialista François Mitterrand.

La muerte del expresidente Valéry Giscard d’Estaing generó consternación en el pueblo y la esfera política de Francia.

“Valéry Giscard d’Estaing trabajó toda su vida para estrechar los lazos entre las naciones europeas, quiso y logró modernizar la vida política y dedicó su gran inteligencia al análisis de las problemáticas internacionales más complejas”, expresó en redes sociales el expresidente Nicolas Sarcozy.

Otro de los que lo despidió fue François Hollande: “Hoy nuestro país ha perdido a un estadista que tomó la decisión de abrirse al mundo y que creía que Europa es la condición para que Francia sea más grande. Ofrezco mis más sinceras condolencias y agradecimiento a su esposa e hijos”.

Aujourd’hui notre pays perd un homme d’État qui a fait le choix de l’ouverture au monde et qui pensait que l’Europe était la condition pour que la France soit plus grande. Je présente à son épouse et à ses enfants mes plus sincères condoléances et ma reconnaissance. pic.twitter.com/2KleA0ODca

— François Hollande (@fhollande) December 2, 2020