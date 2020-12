¿Las vacunas COVID-19 serán efectivas contra la nueva cepa?: esto dijo el Dr. Fauci

Mientras que los interrogantes sobre la nueva cepa de coronavirus, registrada inicialmente en Reino Unido, crecen hora tras horas, el Dr. Anthony Fauci, el más experto en infectología de Estados Unidos, dio un mensaje esperanzador y señaló que las vacunas de Moderna y Pfizer/BioNTech también serán efectivas contra la mutación del virus.

“No parece tener ningún impacto en la virulencia o lo que llamamos la letalidad del virus. No enferma más a la gente”, dijo el Dr. Fauci en diálogo con la red de TV pública PBS. Y al respecto, subrayó: “Y no parece tener ningún impacto en la naturaleza protectora de las vacunas que estamos usando actualmente”.

Fauci señaló que todo indica que las vacunas contra COVID-19 de Pfizer y Moderna serán efectivas contra la nueva cepa https://t.co/5HPnoWT9Ts — Infobae América (@infobaeamerica) December 23, 2020

No obstante, el Dr. Fauci es cauteloso y asegura que no hay que tomar esta variante del coronavirus a la ligera, ya que si no se toma con seriedad podría conllevar más impacto del que viene demostrando. “Es algo que debe vigilarse. No querrás simplemente ignorarlo, ciertamente no. Sin embargo, se debe entender que este coronavirus es un virus de ARN. Esa es la composición, la composición genética. Y estos tipos de virus tienden a mutar mucho. La mayoría de las mutaciones no tienen función ni relevancia”, opinó el especialista en diálogo con el citado medio.

“Este podría permitir que el virus se propague más fácilmente. Todavía estamos buscando evidencia para probar o desaprobar eso. Pero supongamos que, de hecho, está haciendo que el virus sea más transmisible, aunque aún no se haya probado. No parece tener ningún impacto en la virulencia o lo que llamamos la letalidad del virus. No enferma más a la gente. Y no parece tener ningún impacto en la naturaleza protectora de las vacunas que estamos usando actualmente”, expresó el Dr. Fauci.

"Given the travel throughout the world, I would not be surprised if it's already here. When we start to look for it, we're gonna find it." – Dr. Fauci on a possible mutation of the coronavirus from the UK already being in the U.S. pic.twitter.com/AiAjec262y — PBS NewsHour (@NewsHour) December 22, 2020

Al momento, las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna contra el coronavirus son las únicas que han sido aprobadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). Según declaraciones de ambas compañías farmacéuticas consignadas por la cadena CNN, ya se están llevando a cabo las pruebas correspondientes para determinar si sus vacunas son eficaces contra la nueva cepa de COVID-19.

“Con base en los datos hasta la fecha, esperamos que la inmunidad inducida por la vacuna Moderna proteja contra las variantes descritas recientemente en el Reino Unido; realizaremos pruebas adicionales en las próximas semanas para confirmar esta expectativa”, según la información que brinda CNN sobre declaraciones de Moderna.

El Dr. Fauci recibió la vacuna de Moderna contra el COVID-19

Dos días después de que lo hiciera el presidente electo Joe Biden, el Dr. Anthony Fauci, de 79 años, recibió la vacuna desarrollada por Moderna contra el COVID-19 este martes, y aseguró que lo hizo para enviar un mensaje concientizador a la población que aún duda si darse o no alguna de las vacunas contra el coronavirus.

Dr. Anthony Fauci gives a thumbs up as he receives the Moderna vaccine, saying feels "extreme confidence in the safety and the efficacy of this vaccine" and encourages "everyone who has the opportunity to get vaccinated." https://t.co/u4XHEtO9Dc pic.twitter.com/KAFwgbHxV4 — ABC News (@ABC) December 22, 2020

“Animo a todos a vacunarse en cuanto tengan oportunidad, para que podamos tener un mínimo de protección en este país que ponga fin a la pandemia”, declaró el especialista en infectología tras recibir la medicina de Moderna.

El director de los Institutos Nacionales de Salud, Francis Collins, y el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, también participaron del evento llevado a cabo en el Instituto Nacional de Salud de EE. UU. (NIH, por sus siglas en inglés), ubicado en las afueras de Washington DC.

Estados Unidos compra 100 millones de dosis extra de la vacuna Pfizer/BioNTech

Este miércoles el Gobierno de Estados Unidos, aún bajo el mandato de Donald Trump, anunció que llevará a cabo la adquisición de 100 millones de dosis extra de la vacuna desarrollada en conjunto por Pfizer y BioNTech.

Tal como informa la cadena CNN, el Departamento de Salud y Servicios Humanos confirmó la compra extra de vacunas. Y mediante un comunicado, Pfizer anunció que entregará al menos 70 millones de dosis para el 30 de junio, mientras que las restantes se entregarán a más tardar el 31 de julio.

With this agreement, the federal government will have purchased 200 million doses of Pfizer/BioNTech's Covid-19 vaccine for $4 billion. https://t.co/zKyV4SqATo — CNN (@CNN) December 23, 2020

Gracias a este acuerdo, el Gobierno federal habrá comprado 200 millones de dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech contra el COVID-19 por 4 mil millones de dólares.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos adelantó que el acuerdo incluye una opción para 400 millones de dosis adicionales de la vacuna, mientras que Pfizer confirmó que Estados Unidos pagará $ 1.950 millones por los 100 millones de dosis adicionales.

