Estados Unidos no compartirá a México vacunas contra el COVID-19

La Casa Blanca no va a entregar vacunas contra el COVID-19 a México, tal como el presidente de ese país Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tenía pensado pedirle a su par Joe Biden, presidente de los Estados Unidos.

Este lunes, Biden y AMLO mantuvieron una reunión virtual en la que conversaron acerca de los desafíos que afronta la región en la segunda ola de la pandemia. Se comprometieron a cooperar mutuamente para reparar los daños económicos y sanitarios que el coronavirus dejó en Norteamérica.

En la previa a la reunión, la CNN había advertido que Andrés Manuel López Obrador pediría a Joe Biden que comparta con México vacunas contra el coronavirus. Se trata de un reclamo que el gobierno de México ya expresó en más de una oportunidad, disconforme con la asignación de vacunas a nivel mundial.

Desde Washington, sin embargo, se apuraron para aclarar que el pedido de México no iba a ser consentido. Al menos por ahora.

El gobierno de Biden quiere cumplir la promesa de campaña del presidente (100 millones de vacunados en los primeros cien días de gestión). Un último informe de los CDC, con fecha del domingo 28 de febrero, indica que ya son más de 75 millones los estadounidenses que recibieron la vacuna. Se espera que esa cifra aumente considerablemente en los próximos días con la salida al mercado de la vacuna de Johnson & Johnson.

White House: President @JoeBiden is not considering sharing part of the U.S. COVID vaccine supply with Mexico. pic.twitter.com/I3xYgHB6rP

— Washington Examiner (@dcexaminer) March 1, 2021