COVID-19: Farmacias de Florida comienzan a vacunar a menores de 65 años “en riesgo”

Como parte de la nueva orden ejecutiva anunciada este viernes por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, farmacias y consultorios del estado de Florida están habilitados a vacunar contra el COVID-19 a pacientes “en riesgo” menores de 65 años.

Gracias a esta medida decretada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, cualquier persona menor de 65 años “determinada por un médico como extremadamente vulnerable” al Coronavirus puede recibir una inyección en el consultorio de un médico o en una farmacia como Publix o Navarro, según informa Miami Herald. La misma fuente destaca que estas personas también quedan habilitadas a vacunarse en un hospital.

NEW: Anyone under 65 with a medical condition that makes them “extremely vulnerable” to COVID-19 can now get the vaccine in Florida through doctor offices and pharmacies. https://t.co/V56YGJA5SW

No obstante, Miami Herald subraya que las personas en riesgo menores de 65 años todavía no pueden vacunarse en los sitios administrados por el condado y el estado.

Si bien la enmienda firmada por DeSantis es una gran noticia para aquellos pacientes “en riesgo” menores de 65 años, son pocos los detalles brindados acerca de los requisitos que deben presenta aquellos que deseen vacunarse en farmacias o consultorios médicos de Florida.

La orden ejecutiva que lleva la firma de DeSantis solo especifica que deben ser residentes de la Florida y llevar una orden médica que especifique que se trata de un paciente “extremadamente vulnerable” ante el COVID-19. Pero, tal como explica FOX 13, no especifica qué condiciones de salud subyacentes se deben incluir en la solicitud.

Tampoco se conocieron detalles sobre cómo los consultorios médicos de la Florida serán provistos de vacunas contra el Coronavirus, del mismo modo que aún no se sabe si esta disposición gubernamental podrá ser aplicada por sitios de vacunación administrados por el estado o por el condado.

Ante este contexto de total incertidumbre, FOX 13 sugiere comunicarse con la farmacia local o el consultorio médicos más cercano para informarse sobre la disposición que entró en vigencia este lunes 1° de marzo en la Florida.

COVID-19 vaccines are now available in South Florida, and the rules on who can get a shot, where and when can be confusing.

Here’s what you need to know: https://t.co/b5Kjmpe4nc

— Miami Herald (@MiamiHerald) March 1, 2021