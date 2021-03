Donald Trump y Melania se vacunaron en secreto contra el COVID-19

Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, y su esposa Melania Trump, fueron vacunados contra el COVID-19 en enero antes de dejar la Casa Blanca, según una investigación del diario The New York Times que llegó a las portadas de los diarios del mundo. La vacunación del expresidente se dio en términos secretos, confirmó el medio.

Donald Trump and Melania Trump quietly received Covid-19 vaccinations in January before leaving the White House, an adviser said on Monday.

The news came a day after Trump appeared at CPAC, where for the first time he encouraged people to get vaccinated. https://t.co/KnwLusBE4A

— The New York Times (@nytimes) March 1, 2021