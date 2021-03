Violento asalto a un mujer en su casa en NY a punta de pistola y golpes: [VIDEO]

La violencia y la criminalidad en la ciudad de Nueva York siguen haciendo de las suyas, y esta vez la víctima fue una mujer de 35 años, quien resultó golpeada, tras un asalto del que fue víctima en su propia residencia, y del que ahora la policía compartió el perturbador video.

El asalto se registró en el vecindario de Flushing, localizado en el condado de Queens, donde reside una amplia cantidad de inmigrantes.

Según datos suministrados por el NYPD, las fuerzas del orden están solicitando ayuda a la comunidad para capturar a dos sospechosos responsables del asalto, donde usaron fuerza contra su víctima y recurrieron a amenazas con un revólver.

Así lo reveló el noticiero ABC7, que aseguró que el violento ataque tuvo lugar el viernes pasado, a eso de las 6:30 de la noche, cuando los ladrones siguieron a su víctima hasta su departamento, luego de ella sacara la basura.

En las imágenes, que fueron suministradas por el NYPD, se observa como los asaltantes tiran a la mujer al suelo de la sala, y allí proceden a darle golpes y uno de ellos trata de intimidarla poniéndole el arma de fuego en la cabeza, al ver que la mujer trata de defenderse, lanzando patadas.

Luego de ve como la arrastran por el suelo y la llevan a otro lugar del departamento.

El periódico El Diario NY aseguró que los asaltantes, quienes tenían máscaras y gorras, se fueron del lugar robándose $3,000 dólares en efectivo, dos teléfonos celulares, tarjetas de crédito y un bolso de diseñador Louis Vuitton.

La policía pidió a quienes tengan información que pueda contribuir a arrestar a los sospechosos, que llame a Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-TIPS (8477) en inglés, o también en español, al 1-888-57-PISTA (74782).

