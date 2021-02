Adultos dejaron morir de hambre a niño de 7 años en Nueva York: Peter Cuacuas

El jueves pasado las autoridades revelaron que un niño de 7 años, quien murió la semana pasada en la ciudad de Newburgh, en Hudson Valley, al norte del estado de Nueva York, bajo la custodia de sus cuidadores, respondía al nombre de Peter Cuacuas.

Sobre el caso, se había revelado inicialmente que el menor había sido llevado de urgencias al Hospital Montefiore St. Luke’s Cornwall de Newburgh, ya sin respirar, según informó el periódico Mid Hudson News, pero los médicos no pudieron resucitarlo, por lo que se dio parte a las autoridades de policía y se inició de inmediato una investigación.

Y aunque las autoridades siguen adelante con las pesquizas para determinar exactamente qué ocasionó la muerte del pequeño, el noticiero de televisión News 12 aseguró que informes recopilados hasta el momento muestran que el niño habría muerto de hambre.

Police identified the 7 year old who died earlier this month from suspected starvation and abuse in Orange Co. as Peter Cuacuas @News12HV @News12WC https://t.co/CAwM9uDcrR — Nadia Galindo (@NadiaGalindoTV) February 19, 2021

El citado medio destacó que el niño no vivía con sus padres al momento de su muerte, pero hasta ahora no se ha revelado la identidad de los adultos que estaban a cargo de su cuidado.

El noticiero News 12 destacó que “una fuente oficial dice que la autopsia muestra que el niño murió de hambre, fue abusado y abandonado”.

Asimismo, mencionaron que el pequeño padecía de autismo.

Y este viernes, de acuerdo al noticiero, uno de los hermanos del niño, quien se identificó como Ramiro Cuacuas, mayor de edad, publicó una declaración en su cuenta de Facebook, donde criticó la injusta muerte del pequeño.

“La pérdida de nuestro hermano Peter ha destrozado nuestros corazones y ha cambiado nuestras vidas. No hay palabras para describir este acto sin sentido”, comentó el joven, según el citado medio. “Estamos abrumados por la efusión de amor, condolencias y apoyo de familiares, amigos y la comunidad. Pedimos que todos respeten la investigación en curso, que aguanten las preguntas que puedan tener y que no publiquen ni vuelvan a publicar declaraciones engañosas. No se han publicado declaraciones oficiales o específicas y esperamos que comprendan nuestra necesidad de privacidad durante este trágico momento”.

Otras informaciones sobre el menor señalan que estudiaba en la escuela primaria Temple Hill en New Windsor.

El periódico El Diario de Nueva York reseñó que Peter Cacuas murió el 10 de febrero y luego habría sido llevado al Hospital Montefiore St. Luke’s Cornwall, hacia las 8:30 d ela mañana.

El teniente Kevin Lahar del Departamento de Policía de Newburgh, aseguró a través de un comunicado de prensa que no se pudo hacer nada por el menor. “Trágicamente, no pudo ser resucitado”, dijo el oficial.

La Fiscalia del condado Orange esperan llevar el caso ante un jurado para responsabilizar a quienes habrían dejado morir de hambre al niño.

El Diario NY dijo además que el alcalde de Newburgh, Torrance Harvey lamentó la muerte del niño y pidió que se haga justicia con su caso.

INVESTIGATING: #OrangeCounty prosecutors promise grand jury review in case of 7-year-old boy who may have been starved to death in #Newburgh home. https://t.co/fnTT6QSoaN — News12WC (@News12WC) February 17, 2021

El sábado la policía de Newburgh aseguró que la investigación sigue en curso y pidieron a aquellas personas que tengan información tendiente a esclarecer la muerte del niño Peter Cacuas, que se comuniquen al (845) 569-7509.

Sigue a AhoraMismo en Instagram Sigue a AhoraMismo en Instagram