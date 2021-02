Niño de 12 años disparó y mató a un asaltante para proteger a su abuela

Un niño de 12 años mató a tiros a un intruso después de que dos hombres armados irrumpieran en la casa de su abuela, en hechos ocurridos en Carolina del Norte, según informó la policía.

WRAL informó que el niño, quien no ha sido identificado, atacó a Khalil Herring, de 19 años, el 13 de febrero después de que él y otro sospechoso enmascarado ingresaron a la casa de Linda Ellis, de 73 años, en Goldsboro. Los hombres se metieron a la casa alrededor de las 12:30 a.m., y pidieron dinero, agregó el canal.

La policía dijo que Herring le disparó a la señora Ellis en la pierna, lo que provocó que el niño de 12 años abriera fuego contra el sospechoso, según The New York Post.

12-year-old boy shoots, kills home intruder to protect 73-year-old grandmother shot during robbery https://t.co/1tnAL4mR51

“[El intruso] acaba de dispararle a su abuela… Él también le habría disparado a él (al niño), también me habría disparado a mí, nos habría matado a todos”, dijo a ABC 11 Randolph Bunn, el tío abuelo del niño e hijo de la señora Ellis.

Child kills suspect after Goldsboro woman shot during robberyChild kills suspect after Goldsboro woman shot during robbery 2021-02-14T04:34:26Z

La policía encontró a Ellis con una herida de bala en su apartamento, dijo WRAL. La mujer de 73 años fue llevada al Wayne UNC Health Care para recibir tratamiento por lesiones que no ponen en peligro su vida, agregó la estación.

12-Year-Old Boy, Shoots And Kills A Home Intruder, 19, Who Shot His 73-Year-Old Grandmother In The Leg #RealTorontoNewz pic.twitter.com/tnlB3WWAKA

El intruso, Herring, luego sucumbió a su herida de bala, informó WRAL.

Aún no se ha revelado información sobre el segundo sospechoso, pero la policía le dijo a ABC11 que se está realizando una investigación.

Esto es lo que necesita saber:

La policía dijo que encontraron a Herring intentando huir después de que le dispararan

La policía de Goldsboro dijo en un comunicado obtenido por WRAL que los sospechosos comenzaron a huir después de que el niño de 12 años abrió fuego.

“El menor de 12 años de edad, ocupante de la residencia, disparó contra los sospechosos con un arma de fuego en defensa propia, lo que hizo que huyeran del área”, escribieron los funcionarios, según el canal.

A 12-year-old boy fatally shot a man to protect his grandmother when two intruders broke into her North Carolina home.

The incident occurred shortly after 12:30 a.m. Saturday when two masked men entered 73-year-old Linda Ellis’ home in Goldsboro. pic.twitter.com/inNbwJdcDQ

— My Mixtapez (@mymixtapez) February 15, 2021