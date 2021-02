Padre asesina a su hijita de 18 meses por toser: ¿Cómo la mató?

En una denuncia que ha estremecido a los habitantes de Hawái, Estados Unidos, las autoridades reportaron el asesinato de una bebé de tan solo 18 meses, a manos de su propio padre.

Así lo reveló Fox News, tras asegurar que el sujeto en mención confesó incluso que abusaba de la niña antes de que muriera.

El hombre, a quien las autoridades identificaron como Travis Rodrigues, quien además responde al alias de Travis Heffelfinger, fue incriminado por la muerte de la menor, cuyo cadáver posteriormente fue desaparecido.

Según documentos del caso, la niña respondía al nombre de Kytana Ancog.

Fox News mencionó que Travis Rodrigues admitió haberse deshecho del cuerpo de la niña poniéndolo en una bolsa, pero aseguró no saber del paradero del cadáver, ya que según manifestó, se lo entregó a otro sujeto para que lo botara.

El sitio Khon2 aseguró que el hombre fue arrestado el fin de semana y tuvo su primera comparecencia en la corte el pasado 16 de febrero. Rodriguez enfrenta cargos de asesinato y recibió una fianza por $2 millones de dólares.

El citado medio mencionó además que un hombre identificado como Scott Michael Carter, de 48 años, estaría involucrado en la desaparición del cuerpo de la menor.

El padre de la niña tiene según documentos de los tribunales historial criminal, al tiempo que estuvo preso en una cárcel federal por delitos relacionados con drogas y armas.

La policía de Honolulu comenzó la busqueda de la bebé el pasado 12 de febrero, luego de recibir un llamado de familiares que no sabían nada de la niña, quien estaba bajo el cuidado de su padre, en Kaulainahee Place, Aiea.

People en español reportó que Travis Rodrigues dijo a la policía que el pasado 4 de febrero la bebé empezó a toser y él la golpeó en el rostro, la pateó, la sacudió y “la apretó contra su pecho”. Acto seguido, según el padre, su hija quedó inconsciente.

Hawaii News Now mencionó también que según declaraciones de un testigo, el sujeto, quien al parecer estaba drogado, intentó darle a la bebé una pipa para que fumara metanfetaminas.

La familia de la niña emitió un comunicado en el que pide ayuda a la ciudadanía para poder dar con el paradero del cuerpo de la bebé.

“En este momento, nuestra familia quisiera agradecerles por todas las oraciones y palabras de aliento que nos han enviado en este momento tan doloroso. Estamos devastados al enterarnos de los detalles de lo que le pasó a Kytana el 4 de febrero. Si alguien sabe dónde está Kytana, por favor díganlo para traerla a casa y que nuestra niña pueda descansar”, mencionaron en la misiva.

Citada por el sitio Khon2, la mamá de la niña, Ashley Ancog, quien había dejado a su bebé bajo el cuidado del padre desde el domingo 31 de enero, compareció ante la corte el miércoles a dar su declaración.

Lisa Mora, abuela de la bebé, insistió en el llamado de su familia para que quien tenga información sobre el lugar donde fue arrojado el cuerpo de la niña, la comparta.

“Solo espero que si alguien sabe dónde está Kytana, se acerque para que podamos llevarla a casa y poner a descansar a nuestra dulce niña”, dijo la entristecida abuela.