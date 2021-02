Niño de 12 años se ahorcó en Texas tras encierro por el COVID-19

Un niño de Texas de 12 años murió tras suicidarse, después de luchar contra el aislamiento ocasionado durante la pandemia del coronavirus, según denunció su padre.

Hayden Hunstable, de Aledo, Texas, se ahorcó en su habitación en abril de 2020, tres días antes de cumplir 13 años, dijo previamente su padre, Brad Hunstable, en diálogo con KXAS-TV.

Ahora, que han pasado ya varios meses, el padre de 42 años se está acercando a los medios de comunicación nacionales y mundiales para crear conciencia sobre los efectos de la pandemia en los adolescentes.

'Almost Thirteen' – TrailerThanks for supporting us! The response has be overwhelming and the outpouring for Hayden warms our hearts. Together we can bring awareness to youth suicide and the steps families can take now to have life saving conversations. Will you reshare our Emergency PSA for Parents and support our GoFundMe? gofundme.com/f/haydens-corner 🥊🥊🥊 Please sign up to… 2020-11-14T16:00:36Z

Recientemente el atribulado padre le dijo a Metro UK que cree que su hijo se quitó la vida porque se sentía “triste y solo” en medio de las medidas de cierre del COVID-19.

“No tenía idea de que estaba luchando o deprimido, era un niño tan feliz y amaba a sus amigos y familiares”, compartió Brad Hunstable con la publicación. “Pero Covid es una tormenta perfecta para el suicidio y la depresión. Creo que todo lo superó, se sintió abrumado y tomó una decisión trágica”.

Brad Hunstable agregó que ahora es su “misión” trabajar para ayudar a luchar contra el “suicidio juvenil”, informó Metro UK.

Day 27 Since Hayden PassedThanks for supporting us! The response has be overwhelming and the outpouring for Hayden warms our hearts. Will you reshare our Emergency PSA for Parents and support our GoFundMe? gofundme.com/f/haydens-corner 🥊🥊🥊 Please sign up to receive free resources and content at haydenscorner.org! Are you in a crisis? Suicide line: 800-273-8255 Text HOME to 741741 to… 2020-07-09T18:44:28Z

“Necesitamos hablar con los niños sobre el suicidio y hablar con los niños sobre cómo lidiar con la depresión. Los niños se deprimen y necesitan que se les enseñe cómo lidiar con sus problemas”, dijo el padre de familia al citado medio.

“Él era mi mejor amigo, éramos amigos. Todavía lloro todos los días y no puedo cambiar lo que pasó. Hayden es un héroe porque creo que ya ha salvado a tanta gente en todo el mundo. Solo espero poder hacerle justicia”, agregó.

El afligido padre también hizo un cortometraje, llamado “Almost 13”, que presenta la historia de su hijo, dijo The New York Post.

Esto es lo que necesita saber:

El cuerpo de Hayden Hunstable fue encontrado por su hermanita, según numerosos informes de los medios

Según Metro UK, la hermana menor de Hayden Hunstable, Kinlee Hunstable, descubrió a su hermano el 17 de abril. La niña de 9 años encontró el cuerpo colgado en su habitación, agregó The New York Post.

Brad Hunstable recordó a Metro UK que su padre había venido a ayudarlo con un problema de agua en su casa. Hayden Hunstable también ayudó a los dos hombres, según la publicación.

“Fue un hermoso día soleado y le di un abrazo y un beso en la cabeza”, dijo el padre al citado medio. Agregó que solo hubo un espacio de 30 minutos entre el momento en que su padre se fue y el momento en que Kinlee Hunstable encontró el cuerpo de su hermano.

“Mi hija bajó corriendo las escaleras y dijo que Hayden se había ahorcado”, le dijo a Metro UK. “Corrí allí, lo bajé y traté de salvarlo”.

“Realicé RCP pero no pude salvarlo. Él se había ido. Vi algo horrible ese día y no se lo deseo a nadie. Todavía tengo pesadillas al respecto”, dijo el padre.

Almost Thirteen PSA"I don't know that the suicidology community has ever had a film as beautifully made about this subject before" – Dr. Melinda Moore, Clinical Psychologist Thanks for supporting us! The response has be overwhelming and the outpouring for Hayden warms our hearts. Will you reshare our Emergency PSA for Parents and support our GoFundMe? gofundme.com/f/haydens-corner… 2020-12-21T14:54:35Z

El aislamiento social provocado por la pandemia ha tenido un impacto severo en preadolescentes y adolescentes

Según un estudio reciente, casi un tercio de 3.300 estudiantes de secundaria encuestados dijeron que se habían sentido infelices o deprimidos en los últimos meses.

“Desde que cerraron los edificios escolares, los niveles de preocupación de los jóvenes sobre el presente y el futuro han aumentado, y los indicadores de salud y bienestar en general se han resentido”, se lee en el estudio del Center for Promise en America’s Promise Alliance.

“Por ejemplo, el 30% de los jóvenes dicen que se han sentido infelices o deprimidos con más frecuencia, y casi la misma cantidad dice que están mucho más preocupados de lo habitual por satisfacer sus necesidades básicas”.

Según la Society for Research in Child Development, los adolescentes usan sus amistades como una herramienta para mantener un sentido de autoestima y controlar la ansiedad y la depresión.

Un análisis de noviembre publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dice que las visitas de niños a la sala de emergencias relacionadas con la salud mental han aumentado durante la pandemia.

“A partir de abril de 2020, la proporción de visitas a los servicios de urgencias relacionadas con la salud mental de los niños, entre todas las visitas al servicio de urgencias pediátricas, aumentó y se mantuvo elevada hasta octubre”, se lee en el análisis. “En comparación con 2019, la proporción de visitas relacionadas con la salud mental para niños de 5 a 11 y de 12 a 17 años aumentó aproximadamente un 24% y un 31%, respectivamente”.

El CDC sugiere indicadores de “monitoreo” de la salud mental de los niños, promoviendo el afrontamiento y la resiliencia y ampliando el acceso a los servicios para apoyar la salud mental de los niños.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, totalmente gratis, puede ayudarlo marcando al al 1-800-273-TALK (8255). Esa línea está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. También puede hablar con un consejero de crisis capacitado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, enviando un mensaje de texto HOME al 741741 para comunicarse con la Línea de mensajes de crisis. Otra opción es NAMI (National Alliance on Mental Illness), a la que puede comunicarse llamando al 1-800-950-6264 o enviando un mensaje de texto a NAMI al 741741.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.