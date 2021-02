Madre de New Jersey mató a su hijo de 4 años: ¿Qué dice la policía?

Residentes del estado de New Jersey no salen de su asombro, luego de conocerse que una mujer de 38 años le habría quitado la vida a su propio hijo.

Así lo revelaron diferentes medios del Estado Jardín, como Patch.com, donde se aseguró que la mujer, identificada como Elina Gutti esta siendo acusada por las autoridades de haber asesinado a su hijito, de tan solo 4 años de edad.

La policía reportó que los hechos ocurrieron en la casa de la mujer, localizada en South Bound Brook, donde vivía junto al pequeño, quien fue identificado como Aiden Singhania.

El citado medio aseguró que la madre del niño llamó al 911 el sábado en horas de la madrugada, mencionando solamente que se había cortado la muñeca de uno de sus brazos cuando dormía, por lo que necesitaba ayuda.

Pero al llegar hasta su residencia el equipo de emergencias, se encontró con una escena muy alarmante.

La policía halló al interior de la vivienda a Elina Gutti, con una toalla amarrada en su muñeca y con las manos ensangrentadas, y a su pequeño niño en la cama, con varias laceraciones y cortadas en el cuerpo, entre ellas dos heridas serias a la altura del cuello.

Las autoridades declararon muerto al pequeño en la escena, quien sucumbió a la gravedad de los cortes que había recibido.

El periódico El Diario de NY agregó que en la escena del hecho la policía logró recuperar dos cuchillos, y que una vez en el lugar, la mujer fue llevada a un hospital cercano para que recibiera atención debido a la cortada que tenía en su brazo.

El citado medio destacó tambien que los reportes relacionados con el caso, señalan que la madre del menor muerto no habló mucho con la policía y se limitó a decir que lo que había pasado era serio y que “no mostró ninguna emoción”.

El padre del pequeño había acordado con Elina Gutti hacerse una prueba de ADN para estar completamente seguro de que el niño era suyo, a fin de quedarse con la custodia exclusiva del menor.

Aunque las autoridades no han revelado más datos relacionados con el estado de salud de la mujer ni detalles adicionales de la manera como murió el pequeño, El Diario aseguró que Elina Gutti se ecnontraría deprimida, tal y como se lo hizo saber al padre de su hijo horas antes, a través de un mensaje de texto.

