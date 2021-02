Asesinan a puñaladas a Cedrick Cotton: ¿Qué pasó con el cantante de R&B?

Cedrick Cotton, miembro del grupo R&B de los años 90 fue asesinado a puñaladas, según informó ABC 13.

Cedrick “Swab” Cotton, miembro del grupo de canto Ideal, murió tras las heridas el 9 de febrero de 2021. Cotton tenía 46 años. Su madre, Delores Floyd, le dijo a ABC 13 que fue asesinado en el Fondren Food Mart local en Houston, Texas.

“Montaba su pequeña bicicleta, iba allí, se fumaba un cigarrillo rápido”, dijo sobre el viaje diario de Cotton. “Lo siguiente que supe, es que recibí esta llamada y escuché a la gente (decir) venía aquí todos los días. No molesta a nadie. Es un buen tipo”.

Después de su asesinato, su tío, William King, le dijo al citado medio de comunicación que vio tirado al artista en el suelo frente al mercado de alimentos.

“Lo vi tirado allí”, dijo King. “No pude hacer nada más que llorar anoche”.

No está claro qué sucedió antes del tiroteo. La madre del cantante dijo que espera que el asesino de Cotton se entregue a la policía.

“Quienquiera que haya hecho esto, entréguese”, dijo la compungida mujer. “Sabes, es hora de parar esta tontería. Matar gente no es lo correcto”.

R.I.P.Cedrick Cotton Aka.Swab From The R&B Group IDEAl Was Stabbed To Death.In Houston Tx 2021-02-11T01:15:05Z

También se publicó una declaración sobre la muerte de Cotton en la página de Instagram del grupo. La declaración decía:

“Es con gran tristeza que la familia IDEAL anuncia que nuestro hermano Cedrick (Swab) Cotton falleció la mañana del 9 de febrero de 2021 debido a la violencia sin sentido en el suroeste de Houston, TX. Este ataque inesperado ha devastado a nuestra familia, amigos y sistema de apoyo”, dijeron. “Cedrick era un padre amoroso, un buen hermano y un amigo increíble… Por favor mantengan a nuestra familia en sus pensamientos y oraciones”.

“Se ha creado un fondo conmemorativo para ayudar a sus seres queridos con los gastos del funeral y otros gastos que puedan surgir de esta tragedia. Incluso si no está en condiciones de ayudar, comparta la página de GoFundMe (enlace en la biografía) o done a través de la aplicación Cash $ tribute4cedrick”, afirmó la banda.

El grupo de R&B Ideal estaba compuesto por cuatro miembros: Maverick Cotton, su hermano Cedrick “Swab” Cotton y Maverick Cotton, Jay “J-Dante” Green y Lawrence Wayne “PZ” Perry, todos de Houston, Texas. Su primer sencillo, “Inner City Blues”, apareció en la banda sonora de Original Gangstas.

Ideal – whatever (HD Video)Produced By kay gee & Eddie Berkeley Year: 2000 2012-09-23T18:42:51Z

Su estrella no subió hasta el lanzamiento de su sencillo “Get Gone” en 1999, que subió al puesto número 13 en la lista de Billboard y permaneció en la lista durante 18 semanas, señaló Billboard. Siguieron luego con su single “Whatever”, que estuvo en las listas durante 22 semanas. Su único álbum, Ideal, fue certificado Oro, según All Music.

Los amigos, familiares y miembros del grupo de Cotton manifestaron muestras de tributo a través de las redes sociales

Ideal – Get Gone (Official Video)Music video by Ideal performing Get Gone. #Ideal #GetGone #Vevo 2009-03-12T20:21:41Z

Después de que la noticia de la muerte de Cotton comenzó a circular, sus compañeros de R&B comenzaron a hablar sobre su muerte a través de las redes sociales. El hermano de Cotton, Donnie Scantz, compartió su dolor en una publicación extensa.

“Todavía estoy trabajando en mi comprensión de la muerte y en las conclusiones que hay que comprender en la inevitabilidad de todo”, escribió en las redes sociales. “Sin embargo, a veces desearía tener el poder de cambiar el curso de las cosas, tal vez los resultados serían diferentes, especialmente para las personas que amo”.

Su compañero miembro de Ideal, Jay Green, publicó sobre su devastación con respecto a su pérdida.

“Estoy sin palabras”, escribió en Instagram. “No puedo creer que te hayas ido. Siempre serás mi hermano. Te amo querido. Dios descanse tu alma. Esto duele”.

El cantante RL, conocido por ser miembro del grupo Next, publicó sobre la muerte de Cotton en Instagram.

“Descansa en paz mi hermano @ swab32 de @rnbgroupideal”, subtituló una foto de Cotton. “Escuché la trágica noticia anoche pero no quería creerlo. Orando por ti hermano de familia, te extrañaremos”.

El productor Bryan-Michael Cox también publicó en Instagram su tristeza por la muerte de Cotton.

“Estoy sin palabras”, escribió. “Rest In Power para mi hijo Cedrick Cotton, también conocido como Swab, del grupo Ideal. He estado tratando de encontrar las palabras para decir esto”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.