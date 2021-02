Hallan a recién nacido muerto en una caneca de basura en Nueva York

La policía de la ciudad de Nueva York encontró el cuerpo sin vida de un bebé recién nacido, tras hacer una busqueda en el popular vecindario de Coney Island, al sur del condado de Brooklyn, reconocido por su famoso parque y sus playas.

La noticia fue revelada por PIX11, que aseguró que el pequeño fue encontrado en una caneca de basura el miércoles en la tarde, luego de que la policía recibieran una llamada de la propia madre del bebé, en la que aseguraba que acababa de dar a luz.

En su llamada a la línea del 911, según informó el NYPD la madre del recién nacido aseguró que no sabía donde se encontraba su hijo tras haberlo tenido.

I received a call earlier from the 60th Pct about a newborn baby that had been found in the dumpsters near W. 28th st. This is a very sad day for CI but also an opportunity to spread awareness about postpartum depression, and resources for pregnant women. https://t.co/VDOGn3rI94

