Mujer asesina a novio en Walmart en Nueva Orleans: ¿Cómo la arrestaron?

Las autoridades de Nueva Orleans arrestaron a una mujer acusada de haber asesinado a su novio el mismo día de San Valentín en frente de una tienda de Walmart.

La noticia fue revelada por el noticiero FOX8 de Nueva Orleans, donde se dio a conocer que la joven de 20 años, identificada como Alexis King, está acusada de haber acabado con la vida de su pareja, tras descargar sobre él su arma de fuego.

El homicidio se registró el domingo, a eso de las 7:00 p.m. en el Walmart, ubicado en el 8101 W de Judge Perez.

El hecho ocurrió exactamente en Chalmette, explicó el citado medio, que informó además que la mujer enfrenta cargos por asesinato en segundo grado.

Tras recibir una llamada, las unidades de la policía se desplazaron hasta el Walmart y hallaron a la pareja sentimental de Alexis King tirado en uno de los estacionamientos de la tienda, con herida de bala.

Woman killed boyfriend outside Walmart on Valentine's Day, cops say https://t.co/wyqb6g2WEw pic.twitter.com/541enlkjoB

— New York Post (@nypost) February 16, 2021