Latino de California mató a un perrito chihuahua y lo mostró en video

En un caso de brutalidad animal en California, que ha generado mucha indignación en redes sociales, un joven latino, de tan solo 19 años, mató a un perrito de la raza Chihuahua, de manera cruel.

El individuo en mención, quien fue identificado como Ángel Ramos, fue arrestado por la policía, luego de que hicieran seguimiento a un video compartido en internet, en el que se apreciaba al cachorrito siendo maltratado.

Así lo reveló el periódico The New York Post, donde se aseguró que Ángel Ramos fue detenido bajo cargos de crueldad animal tras el asesinato “salvaje” de la mascota.

La citada publicación destacó también que el perrito asesinado presentaba una “gran laceración” en el cuello, y que en el impactante video se observaba sin poder respirar.

El periódico Los Angeles Times informó que el arresto de Ángel Ramos fue hecho por la policía de Riverside, tras recibir informes del video, mostrado el sábado pasado.

El medio manifestó que en el chocante clip se observaba al joven hablando de como hacerle daño a un perro, tras haberle cortado la garganta.

Tras hacer labores de rastreo, la policía logró llegar hasta una casa ubicada en el 3500 de Lou Ella Lane, en Riverside, y allí encontraron al sujeto, según Los Angeles Times “con manchas de sangre fresca en la ropa y cortes en las manos”.

El perrito fue trasladado de inmediato a un hospital veterinario, donde los doctores lo trataron, pero la gravedad de sus heridas hizo que no pudiera sobrevivir.

Así lo reveló el Departamento de Servicios para Animales del condado de Riverside.

Actualmente Ángel Ramos enfrenta cargos por posesión de nudillos metálicos y crueldad animal, según agregó el citado medio.

Los Angeles Times informó además que aunque el hombre fue privado de su libertad en el Centro de Detención Robert Presley, por cuenta de la llamada fianza de emergencia, promovida por la crisi del coronavirus para evitar aglomeraciones en los centros penitenciarios de California, fue liberado, pero tiene que cumplir una comparecencia en la corte.

El caso ha generado especial conmoción en California debido a la crueldad con la que el joven actuó y han sido muchas las voces que se han levantado para denunciar el hecho.

“Esto pareció ser un acto muy salvaje cometido contra este pobre animal”, aseguró Julie Bank, directora de servicios para animales del condado de Riverside, de acuerdo al Times. “Es una pena que el perro no se haya podido salvar. No obstante, agradecemos que la policía de Riverside tome la iniciativa en este supuesto caso de crueldad”.

Se calcula que la edad del perrito Chihuahua que perdió la vida a manos de Ramos tendría entre 4 a 6 meses.

