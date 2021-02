Niña de 8 años de Texas y su mamá mueren envenenadas: ¿Qué pasó?

Una madre y su hija de 8 años murieron envenenadas por monóxido de carbono después de que la mujer dejara su automóvil encendido en el garaje, debido a cortes de energía y al frío, según informó el Departamento de Policía de Houston.

Eso llevó a una advertencia de la policía explicando de que dejar un automóvil encendido en el garaje puede ser peligroso y mortal, y no es una forma de lidiar con ninguna situación.

“Los primeros indicios son que el coche estaba funcionando en el garaje adjunto para generar calor cuando no hay electricidad. Los automóviles, parrillas y generadores no deben usarse dentro o cerca de un edificio”, escribió la policía de Houston en Twitter.

Here’s a look at the city skyline tonight, with many of the surrounding homes and businesses in the dark. pic.twitter.com/W5N2hfH02v — ABC13 Houston (@abc13houston) February 16, 2021

“Esto es muy desgarrador“, dijo el jefe de la policía de Houston Art Acevedo, según el Fort Worth Star-Telegram. “Abríguense y sean conscientes del peligro extremo que representa el monóxido de carbono para nosotros. Orando por esta familia”.

El 16 de febrero, ABC13 informó que más de 1 millón de habitantes de Houston permanecían sin electricidad en las frías temperaturas, pero el horizonte de la ciudad seguía iluminado, lo que enfurecía a muchos.

Las víctimas no han sido identificadas por la policía.

Esto es lo que necesita saber:

Según la policía de Houston, “los agentes del Medio Oeste y HFD fueron enviados al 8300 La Roche en un chequeo de asistencia social. Al entrar, encontraron a dos adultos y dos niños afectados por intoxicación por monóxido de carbono. La mujer adulta y la niña no sobrevivieron. El varón adulto y el niño varón fueron transportados”.

Daily Mail informó que la mujer y la niña fallecidas eran madre e hija y que el padre y el hijo fueron llevados al hospital y sobrevivieron.

Woman, 8-year-old girl die after running car to stay warm in Houston home https://t.co/zyjeBjog0J pic.twitter.com/0qRm2iHzFe — New York Post (@nypost) February 17, 2021

El mal tiempo continúa en Houston. La policía de Houston escribió en la tarde del 16 de febrero: “Quédense en casa y manténgase a salvo. Las carreteras siguen heladas y volverán a congelarse esta noche. No es seguro conducir”.

La policía también señaló en Twitter: “Con los cortes de energía, los semáforos no funcionan en las áreas afectadas. Si se acerca a una intersección, los semáforos no funcionan. Trate estas intersecciones como paradas de cuatro vías. Con precaución”.

Mid West officers and HFD were dispatched to 8300 La Roche on a welfare check. Upon making entry they found two adults and two children affected by carbon monoxide poisoning. The adult female and female child did not survive. The adult male and male child were transported. pic.twitter.com/Fya63DSzLQ — Houston Police (@houstonpolice) February 16, 2021

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advierten que el monóxido de carbono (CO) es “un gas inodoro e incoloro, que puede provocar enfermedades repentinas y la muerte, que se produce cada vez que se quema un combustible fósil. Los CDC trabajan con socios nacionales, estatales, locales y otros para crear conciencia sobre el envenenamiento por CO y para monitorear, evaluar y presentar datos de vigilancia de enfermedades y muertes relacionadas con el CO en los EE.UU.”.

Según los CDC, “el CO se encuentra en los vapores que se producen cada vez que quema combustible en automóviles o camiones, motores pequeños, estufas, linternas, parrillas, chimeneas, estufas de gas u hornos. El CO puede acumularse en interiores y envenenar a las personas y los animales que lo respiran”.

Según ABC 13, cuando llegó la policía de Houston, “encontraron a la mujer muerta en su vehículo”.

La niña que murió se encontraba en un condominio, que está adosado al garaje, informó el canal de televisión.

La tragedia se produjo poco después de un incidente similar relacionado con el envenenamiento por monóxido de carbono informado por el Departamento de Bomberos de Cy-Fair, que escribió en Twitter: “Los equipos están respondiendo a un envenenamiento por monóxido de carbono de varias personas en la cuadra 8500 de Easton Commons Dr. en Houston. 6 pacientes, incluidos 4 niños, están siendo transportados por intoxicación por monóxido de carbono. Recuerde nunca calentar su casa con una parrilla o un horno”.

¿Cuáles son los síntomas del envenenamiento por CO?

“Los síntomas más comunes de la intoxicación por monóxido de carbono son dolor de cabeza, mareos, debilidad, malestar estomacal, vómitos, dolor de pecho y confusión”, informa el CDC.

El CDC advierte: “Nunca haga funcionar su automóvil o camión dentro de un garaje que esté adjunto a una casa, incluso con la puerta del garaje abierta. Siempre abra la puerta de un garaje independiente para que entre aire fresco cuando prenda un automóvil o camión adentro”.

