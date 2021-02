Tristeza y mucho dolor fue lo que dejó un incendio registrado el miércoles pasado en New Jersey, en el que hubo dos víctimas menores de edad.

Así lo reveló el noticiero abc7, donde se aseguró que las llamas se apoderaron de la casa de una familia en inmediaciones de Martin Luther King Drive, en la localidad de Jersey City, donde una niña de 11 años había logrado salir ilesa, pero pereció cuando regresó al inmueble a intentar salvar a su hermanito: un bebé.

El citado medio señaló que tanto la niña como el bebé, quien tenía 8 meses de nacido, perdieron la vida, producto de la conflagración.

VideoVideo related to bebé y niña de 11 años mueren en incendio en new jersey: la niña intentó rescatar a su hermano 2021-02-14T02:35:38-05:00

Citando a la Fiscalía del condado de Hudson, el citado medio mencionó que la niña murió en la escena del incendio y que el bebé fue declarado muerto en un hospital cercano adonde fue trasladado de urgencias. La muerte del niño se reportó hacia las 12:30 en la madrugada del jueves.

El periódico El Diario de Nueva York también se refirió a la triste noticia y destacó que la madre de la niña de 11 años y del bebé fallecidos, logró sobrevivir al incendio, al igual que su otro hijo, quien tiene 6 años.

Hasta el momento no se ha revelado cuál fue la causa del incendio, pero citando a Pix11 se afirmó que no se descarta que hubiesen podido haber actos criminales tras la conflagración.

2 children killed in Jersey City townhouse fire: officialsAn 11-year-old child and 8-month-old baby were killed when a large fire tore through a townhouse unit on Jersey City's Martin Luther King Drive late Wednesday night, the Hudson County Prosecutor's Office said early Thursday morning. Neighbors said they were forced out into cold as flames shot from the roof of the home. 2021-02-11T12:16:46Z

El noticiero NBC New York agregó que el incendio se inició en el primer piso de la casa, compuesta por dos pisos, y a su llegada los bomberos debieron enfrentarse a enormes llamas y humo peligroso, que se tardaron en controlar después de más de 40 minutos.

Las autoridades de Jersey City no revelaron las identidades de las víctimas, pero advirtieron que el incendio fue tan grande que debieron adelantar una amplia labor de evacuación en las casas vecinas.

El citado medio agregó que el Grupo de Trabajo Regional de Incendios del Condado de Hudson está investigando el hecho.

La noticia de la muerte de los dos pequeños, donde se destacó el gesto heroíco de la niña intentando salvar a su hermanito bebé, se dio justo cuando en el mismo estado muchos residentes quedaron conmocionados tras conocerse la muerte de un niño de 4 años a manos de su propia madre.

11-year-old girl killed in Jersey City fire went back inside to try and rescue her baby brotherAn 11-year-old girl was safe outside her burning Jersey City home, but died after she rushed back inside to try and rescue her baby brother, officials said. 2021-02-11T22:32:05Z

Medios locales reportaron que una mujer identificada como Elina Gutti, de 38 años, fue acusada por las autoridades de haber acabado con la humanidad de su hijito.

El presunto crimen ocurrió el sábado de la semana pasado en una residencia en South Bound Brook, donde vivían la mujer, quien al parecer padecía un ataque de depresión, y su hijo, identificado como Aiden Singhania.

Sigue a AhoraMismo en Instagram