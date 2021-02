Latino mató a balazos a su novia y a su amiga porque no le contestaban el celular

Un hombre latino, de 23 años, residente en el estado de New Jersey, confesó haber asesinado a su novia y a la amiga de ésta, movido por los celos y la furia.

El sujeto, identificado como John P. Menéndez, le dijo a las autoridades que acabó con la vida de su compañera sentimental y de otra mujer, tras dispararles a ambas, porque estaba enojado, ya que su novia se había ido de vacaciones sin él, y no le respondió el celular tras repetidas ocasiones y tampoco le regresó las llamadas.

La noticia fue reportada por el periódico neoyorquino El Diario, donde se aseguró que el joven, de 23 años se entregó, confesando el crimen, y no opuso resistencia cuando la policía lo arrestó por el doble asesinato.

“Las maté a las dos, simplemente arréstame, hermano”, fue la frase con la que Menéndez se acercó a una patrulla de policía, el martes, con rastros de sangre en su ropa, según el mencionado medio, que citó registros judiciales.

Acto seguido un oficial de policía lo arrestó y le leyó sus derechos, a lo que el joven solo dijo: “Esto es Loco. No puedo creer que hice esto”.

El periódico NY Post también reportó la noticia y manifestó que el confeso asesino trabajaba como oficial penitenciario en una cárcel del condado Hudson, en la ciudad de West New York, estado de New Jersey.

La novia del sujeto fue identificada como Anna Shpilberg, de 40 años, mientras que la amiga de la mujer respondía al nombre de Luiza Shinkarevskaya, también de la misma edad.

